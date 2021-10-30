Армия-FM в смартфоне – новое приложение в Play Market

Министерство обороны Украины планирует объединить всех военнослужащих с помощью современного медиа в смартфоне, сообщает агентство "АрмияInform".

Приложение для смартфона "АрмияFM - военное радио" - фото пресс-службы Минобороны

Военное радио "Армия FM" стало доступно своим слушателям через приложение в смартфоне. Медиа обновилось, так что теперь можно не только слушать аудио, но и смотреть выпуски военного телевидения.

Приложение для Android загружается через Play Market. Виктор Гром, полковник, начальник Центральной радиостудии Минобороны, сообщает, что приложение для iPad появится в магазине App Store.

Информационное наполнение медиа будет полезным для военных, уверен чиновник. Также есть передачи, которые заинтересуют и рядовых граждан всех возрастов и профессий. Для создания контента работники радиостудии поддерживают связь со своими слушателями. Сейчас выпускаются телепрограммы "Армия сегодня", "Voин — это я", "Техника войны", "InfoНаступление".

Военное радио можно услышать в 26 населенных пунктах: во всех областях на востоке Украины, на юге – в Херсонской области и Николаеве, в центре – в городах Киеве, Запорожье, Виннице, Житомире, Полтаве, Новограде-Волынском, Бердичеве, на западе – во Львове. Также его принимают городки и села на линии разграничения: Бахмут, Волноваха, Попасная и другие. Размер приложения "Армия FM — военное радио" – 7,7 Мб.

Напоминаем, что Минобороны пытается максимально цифровизировать разные организационные процессы в украинской армии. Именно поэтому в приложении и на портале "Дія" в скором времени появится сервис Military ID. Подробнее узнать о назначении сервиса и новых возможностях для призывников, военнообязанных и резервистов можно в материале издания "Комментарии" по ссылке .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!