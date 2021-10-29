Регистрация в Дії для призывников и военнообязанных - Андрей Таран

ВСУ интегрирует некоторые военные сервисы в приложение "Дія", сообщает пресс-служба организации.

Военные сервисы интегрируются на портал "Дія" - фото из сети

Призывникам, военнообязанным и резервистам вскоре не нужно будет оформлять бумажные документы, относящиеся к воинской обязанности. Приложение "Дія" включит в себя так называемый Military ID, сообщил Андрей Таран, министр обороны Украины.

Единственный существующий в настоящее время государственный военный реестр содержит информацию обо всех, кто имеет обязательства перед вооруженными силами. Этот реестр постепенно превратят в электронный центр комплектования и социальной поддержки (Э-ТЦК), который станет частью "Дії". Проект будет реализовываться в течение 2022-2023 гг. В итоге должен получиться своеобразный "военкомат в смартфоне".

Руководитель Минобороны пояснил, что сейчас идет цифровизация вооруженных сил. Она затрагивает два основных направления: территориальные центры комплектования (ТЦК) и систему военного учета. Данные граждан постепенно вносятся в государственную информационную систему. Каждый получает уникальный номер – Military ID. Он будет использоваться вместо ведения бумажной документации, которая оформляется в военкоматах.

Подробные пояснения о том, как будет работать новый сервис для призывников, военнообязанных и резервистов, можно увидеть по ссылке .

Интеграция Э-ТЦК и "Дії" позволит человеку увидеть данные о себе в электронном виде, а также дистанционно указать, что он сменил место жительства.

Процедура интеграции стартует после того, как будет издан приказ, общий для двух министерств – Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации. Планируется, что дальше будет происходить слияние с другими реестрами. В настоящее время идет интеграция с реестром Миграционной службы.

Андрей Таран подытожил:

"Таким образом граждане будут получать государственные услуги по поводу воинских обязанностей без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне".

Издание "Комментарии" ранее публиковало мнение министра обороны относительно того, когда начнется очередное обострение войны на востоке .

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