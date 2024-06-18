Армения назвала причину, почему не подписала коммюнике Саммита мира

Армения была одной из 93 стран, отправившей свою делегацию на Саммит мира в Швейцарию. Однако, оказалась в списке тех стран, которые отказались подписать совместное заявление по итогам мирного саммита. Посол Армении в Украине Владимир Карапетян объяснил в комментариях "Главкому", почему Ереван пошел на такие действия.



Армения объяснила, почему отказалась от коммюнике Саммита мира. Фото из открытых источников

Владимир Карапетян рассказал, что Армения считала необходимым прибыть на Саммит мира, где рассматривались шаги к предстоящему окончанию войны в Украине. Армянский посол отметил, что коммюнике Саммита мира открыто, и к нему могут приобщаться государства в будущем.

"В настоящее время очень нестабильная ситуация в нашем регионе, очень много угроз. Тем не менее мы сочли нужным присутствовать. Декларация открыта. Армянская сторона будет соответствующим образом относиться к этому. Наше руководство будет рассматривать возможности этой декларации, учитывая ее открытый статус", – сказал Карапетян.

Карапетян добавил, что его страна получала угрозы, однако решила посетить Саммит мира.

"Мы свое политическое отношение продемонстрировали приездом. С учетом всех имевших угроз мы все-таки решили приехать и приняли участие на очень высоком уровне", — заявил армянский посол.

Напомним, что коммюнике на Саммите мира подписали 80 стран из 93. Однако впоследствии еще три страны отозвали свою подпись под официальным заявлением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые страны начали массово отказываться от участия в Саммите мира. Основной причиной этого стало давление со стороны России и Китая, призывавших игнорировать мирную конференцию.

Также "Комментарии" писали о том, что МИД Индии объяснил, почему делегации их страны участвовала на Саммите мира в Швейцарии, однако отказалась подписать общий документ.



