Арктический воздух несет 15-градусные морозы: когда и где изменится погода в Украине

Через несколько дней в украинские регионы придет похолодание . При этом ночью во многих областях столбик термометра будет опускаться до -10...-15 градусов. Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

В Украину идут сильные морозы (фото из открытых источников)

Синоптик сообщила, что с 15 по 20 февраля на погоду в украинских регионах повлияет поле повышенного давления, так как сюда зайдет холодный арктический воздух с севера и северо-востока.

"Морозы вернутся, и на большей части Украины ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и Востоке может быть до 10-15 градусов мороза", — продолжила Наталья Голеня.

Днем прогнозируются морозы на территориях северо-востока и на востоке (1-6 градусов), а на других украинских территориях будет около нуля. В столице тоже ожидают небольшие морозы ночью и около нуля днем.

О том, что через несколько дней погода в Украине будет меняться, говорил и синоптик игр Кибальчич. Как он прогнозировал, первая половина текущей недели будет на большинстве территорий не по сезону теплой. Но потом будет заметно холодать на территории северных, центральных и восточных областей. Дискомфорт также принесет порывистый восточный ветер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич.

Как утверждает специалист, указанный циклон имеет несколько особенностей, из-за которых он выделился на фоне других фронтальных вихрей, это видимо "глаз бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и очень компактные размеры центральной части.

