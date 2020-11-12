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Археологи нашли церковь, связанную с евангельским чудом

Израильские ученые считают, что в этой церкви Иисус исцелил женщину

сегодня, 14:19
Автор:

Владимир Лавский

Ученые из Университета Хайфы обнаружили церковь, которая, как считается, может быть связана с чудом исцеления Иисусом женщины с кровотечением. По мнению исследователей, церковь находилась в городе Баниас, который был переименован в Фессалию Филиппову еще при жизни Христа, сообщает "Популярная механика".

Археологи нашли церковь, связанную с евангельским чудом

Чудо исцеления женщины, которая истекала кровью, описывается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Считается, что женщина страдала от кровотечения 12 лет, она находилась под наблюдением многих врачей, но это не помогало. Она решила обратиться к Иисусу и исцелилась, лишь коснувшись его плаща.

Византийский историк Евсевий писал, что после того как это произошло, женщина воздвигла статую в память о чуде в церкви в Кесарии Филипповой, которая находилась на Голанских высотах между Сирией и Ливаном. Древние источники утверждают, что статуя была позже разбита, но церковь долгое время продолжала стоять.

Теперь ученые обнаружили древнюю церковь, которая находилась под римской тропой. Ученые считают, что именно эта церковь может быть связана с евангельским чудом. Рядом есть еще одна церковь, но ведущий археолог Ади Эрлих считает, что новая находка больше соответствует описаниям здания.

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые нашли способ, как быстро выводить алкоголь из организма. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-642193-obnaruzhena-cerkov-v-kotoroy-iisus-iscelil-zhenshchinu/#0_8_4122_3332_847_223087542
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