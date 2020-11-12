Ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя

Канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведение алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Этанол, присутствующий во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови начинает действовать как яд, нарушая функцию кровообращения, поражая мозг и другие органы. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжелой алкогольной интоксикации в мире умирает около трех миллионов человек.

До 90 процентов алкоголя из организма человека выводится печенью с постоянной скоростью, которая не может быть увеличена. Немного ускорить вывод алкоголя из крови можно с помощью диализа, внутривенного введение жидкости и подачи кислорода.

Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

Это прием был известен врачам и раньше, но применялся он ограничено, так как при форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. А быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки и онемение рук и ног.

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