Арестович заявил, что украинские защитники в Мариуполе находятся не только на "Азовстали"

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские защитники находятся в четырех точках города Мариуполь, кроме предприятия "Азовсталь". Об этом он сказал, отвечая на вопросы представителей "Медузы".

Украинские воины продолжают защищать Мариуполь (фото из открытых источников)

Представители этого медиа обратились к чиновнику за комментарием по поводу заявления главы российского оборонного министерства Сергея Шойгу о том, что уже сейчас Мариуполь будто контролируют российские военные.

"Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как всегда. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми" бомбами из стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать", — сообщил советник главы ОП.

Представитель ОП рассказал, что захватчики получили большие потери, когда попытались штурмовать город.

"Вся эта сценка Путин — Шойгу смешна. Они ведь наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Зачем? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень выходит", — аргументировал Арестович.

Чиновник еще добавил, что защитники Мариуполя будут делать вылазки, уничтожая врага и именно так будут опровергать ничем не подтвержденные сообщения российских властей. Так вся мировая общественность увидит, что Путин и Шойгу в очередной раз врут, ведь ни о каком контроле над Мариуполем не может быть речи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского подсчитали ущерб от нападения России .

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