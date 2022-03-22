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Арестович: то, что происходит в течение 5 суток – модель того, что будет происходить за 3 недели

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что тяжелыми будут ближайшие 2-3 недели

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует еще 2-3 недели активных боевых действий в Украине, после чего будет взята пауза, потому что россиянам наступать дует нечем. Это даст возможность украинским защитникам активнее начать уничтожение вражеских сил. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Алексей Арестович высказал во время общенационального телемарафона.

Арестович: то, что происходит в течение 5 суток – модель того, что будет происходить за 3 недели

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Российскую армию в Украине Арестович назвал "зомби-нашествием", отметив, что такая характеристика появилась не только потому что на большинство российской военной техники нанесена английская буква "Z", но еще и потому что российские военные проявляют бесчеловечность в войне. Эту бесчеловечность они проявляют не только по отношению к самим украинцам, но и по отношению к своим сослуживцам – российским военным.

По словам советника главы ОП, российские военные будут наступать до тех пор, пока не закончатся человеческие ресурсы, а этот запас должен закончить примерно через 2-3 недели. Именно тогда и должны закончиться активные боевые действия на территории Украины.

"То, что происходит в течение 5 суток – это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели", – отметил Алексей Арестович.

Он добавил, далее будет взято время для оперативной паузы. Эта пауза может быть удачно использована украинскими военными, которым проще будет уничтожать врага, который застыл на одно месте.

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