Арестович рассказал, почему Путин больше не может рассчитывать на белорусов в войне против Украины

Кремль больше не может рассчитывать на то, что усилит наступление на Украину за счет привлечения к "операции" белорусских военных. Вся проблема для Путина заключается в том, что подавляющее большинство, а именно 60% военных против того, чтобы принимать участие в войне в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "ВВС" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, россияне сами дали понять, что больше не рассчитывают в войне против Украины на белорусских военных, ведь они меняют тактику. Теперь главным приоритетом для России в Украине есть восток. Попытки официально втянуть Беларусь в войну против Украины не увенчались успехом, хотя Москва до последнего пыталась добиться в этом направлении удачи.

Алексей Арестович также посоветовал обратить внимание на социологические опросы в Беларуси. Они показывают, что 60% белорусских военных негативно относятся к "военной спецоперации" в Украине.

По словам Алексея Арестовича, данные соцопроса стали известны украинской разведке и белорусской оппозиции.

Эксперт отметил, сам собой возникает вопрос: как может воевать войско, 60% которого против участия в войне. Такие военные, либо будут сдаваться сразу в плен, либо выступить против того, кто издаст преступный приказ.

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