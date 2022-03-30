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Арестович рассказал, почему Путин больше не может рассчитывать на белорусов в войне против Украины

60% военных Беларуси категорически против военной "операции"

сегодня, 07:25 comments1241
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремль больше не может рассчитывать на то, что усилит наступление на Украину за счет привлечения к "операции" белорусских военных. Вся проблема для Путина заключается в том, что подавляющее большинство, а именно 60% военных против того, чтобы принимать участие в войне в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "ВВС" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

Арестович рассказал, почему Путин больше не может рассчитывать на белорусов в войне против Украины

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, россияне сами дали понять, что больше не рассчитывают в войне против Украины на белорусских военных, ведь они меняют тактику. Теперь главным приоритетом для России в Украине есть восток. Попытки официально втянуть Беларусь в войну против Украины не увенчались успехом, хотя Москва до последнего пыталась добиться в этом направлении удачи.

Алексей Арестович также посоветовал обратить внимание на социологические опросы в Беларуси. Они показывают, что 60% белорусских военных негативно относятся к "военной спецоперации" в Украине. 

По словам Алексея Арестовича, данные соцопроса стали известны украинской разведке и белорусской оппозиции. 

Эксперт отметил, сам собой возникает вопрос: как может воевать войско, 60% которого против участия в войне. Такие военные, либо будут сдаваться сразу в плен, либо выступить против того, кто издаст преступный приказ.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60911192
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