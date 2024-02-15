Арестович рассказал, как понять, когда вы стали жертвой пропаганды

Украинский блоггер, пропагандист и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович поделился советом, как понять, когда вы стали жертвой пропаганды. Арестович предлагает свой метод попробовать всем желающим украинцам.



Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Политический и военный обозреватель Алексей Арестович рассказал о возможности выявления влияния пропаганды.

"Как понять, что ты являешься жертвой пропаганды? Если ты не можешь представить (т.е. логично и обоснованно разъяснить другому) позицию, противоположную или враждебную твоей, в сильном виде, ты – жертва пропаганды", — пишет Алексей Арестович в социальной сети X.

Арестович призвал попытаться использовать его метод и добавил, что "сначала будет страшно". По его словам, если вы не сможете представить позицию другой стороны, то "вы — тотальная жертва пропаганды".

Украинцы критически отреагировали на советы Арестовича по выявлению влияния пропаганды, указывая, что таким образом можно только распространять российскую пропаганду: "Чтобы перестать быть жертвой пропаганды, нужно начать ее ретранслировать. Сейчас начну говорить об укронацистах и "8 лет Бомбас""; "А потом представляешь пропаганду настолько сильно, что в нее веришь. Что, вероятно, с Арестовичем и произошло"; "Арестович до сих пор не может понять чья он жертва".

Другие же указывали, что сам Арестович уехал из Украины и недавно был замечен в Монако: "Арестович вы жертва дезертирства"; "Что там в Монако? Встречают как бога, спустившегося с небес?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в России, Украине и Белоруссии.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах Алексея Арестовича, в которых он заявил, что "Путину морально трудно воевать с Украиной".