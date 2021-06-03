Арест имущества Шария: чем закончится противостояние власти и скандального блогера

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария (виллу в Испании и банковские счета) и предоставил временный доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну, а также к кредитной истории и всем банковским операциям Шария.

Арест имущества Шария - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

О чем говорят подобные действия? Как может далее развиваться эта история? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Всё закончится просто и прозаично

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политического консультанта Сергея Быкова, такие действия говорят о том, что у правоохранителей есть достаточно оснований предъявлять претензии Шарию.

"Потому они обратились в суд, чтобы наложить арест на имущество, получить допуск к материалам, которые защищены банковской тайной. Как мы видим, суд пошел навстречу правоохранителям, приняв соответствующие решения. Теперь они будут изучать информацию, доступ к которой получили, готовя материалы, чтобы аргументировано доказать вину Шария, подозреваемого в государственной измене", — отмечает Сергей Быков.

По его мнению, дальнейшее развитие событий точно будет не в пользу блогера.

"Я думаю, всё закончится просто и прозаично. Шарий или сбежит в Россию, откуда его Украине не выдадут. Либо его экстрадируют из солнечной Испании. В любом случае — перспективы незавидные, — уверен Сергей Быков. — Если сбежит в Россию, имущества у него не будет. Придется получать новые деньги – не пойми откуда, не пойми как. Они точно не будут "чистыми". А в случае его экстрадиции в Украину, Шария ждет абсолютно справедливый, гуманный украинский суд".

История противостояния новой украинской власти и Шария, скорее всего, закончится ничем

Политический эксперт Михаил Чаплыга размышляет следующим образом: "Если поставлена задача "зачистить" того, кто неугоден власти, не приятен ей своими словами или действиями, то будут это и делать. Мелко гадить и пакостить. Как в случае с Шарием".

По словам эксперта, пока речь идет о попытке ареста установленного государством имущества Шария.

"Это счет в Raiffeisen Bank (действительно, могут арестовать), квартира и дом в Испании, которые он сам же засветил, — отмечает Михаил Чаплыга. — Может ли Украина экстерриториально арестовать имущество гражданина Украины за рубежом? Теоретически – да, в рамках международной правовой помощи, на основании соответствующих договоренностей, после обращения в определенные инстанции той же Испании. Можно ли арестовать всю собственность, о которой даже не знают? Конечно, нет. Так что пока речь исключительно о счете в Raiffeisen Bank, что особого ущерба не принесет, а также о потенциально возможном временном аресте виллы и квартиры в Испании. Неизвестно, как это будет реализовано на практике, согласится ли на это Испания".

Эксперт считает, что история противостояния новой украинской власти и Шария, скорее всего, закончится ничем.

"Литва находится под внешним управлением США. Соответственно, если Шарий вредит интересам США на территории Литвы, она может лишить его статуса беженца и запретить въезд. Но т.к. Литва — не Украина, и там нам нет СНБО и Зеленского, дело Шария будет рассматриваться в суде. И это может растянуться в среднем на год, — прогнозирует Михаил Чаплыга. — Даже если вердикт будет негативным для Шария, он может обратиться с просьбой признать его беженцем в любом государстве, которое не находится под внешним управлением США. И там эта процедура тоже может растянуться на год-два. В общем, в ближайшей перспективе из негатива для Шария – потери на адвокатах, определенные проблемы с собственностью. Власть может лишь так осложнять ему жизнь".

Ранее портал "Комментарии" писал, что обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!