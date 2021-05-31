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Обнаружены следы прямого финансирования Шария из Москвы – журналист

По словам Юрия Бутусова, это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ

сегодня, 22:33
Автор:

Ольга Чародий

Обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы. Об этом сообщил главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке. 

Обнаружены следы прямого финансирования Шария из Москвы – журналист

Анатолий Шарий (фото из открытых источников)

"Есть такой счет  Anatolii Sharii 4082 0978 7010 0001 9207. Raiffeisen Bank RF, Moscow.21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ. С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании, — сообщил Бутусов.

По его словам, это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ.

Как считает главный  редактор Цензор.Нет, фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе.

"Надеюсь, что после решения Литвы об объявлении Шария персоной нон-грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ", -  сказал Бутусов.

Напомним, генерал Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы ведомства Виктор Ягун рассказал о том, как скандальный пропагандист Анатолий Шарий работал на российскую пропаганду в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории Донбасса. 

По его словам, обвинение Шария в государственной измене было предъявлено абсолютно обоснованно из-за его, что его информация наносила ущерб национальной безопасности Украины.  Он отметил, что в Службе безопасности Украины есть все необходимые доказательства, которые можно выдвинуть скандальному блогеру в качестве обвинений.



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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5805464812827100
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