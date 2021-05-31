Обнаружены следы прямого финансирования Шария из Москвы – журналист

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Ольга Чародий
Обнаружены следы прямого финансирования пророссийского
пропагандиста Анатолия Шария из Москвы. Об этом сообщил главный редактор
Цензор.Нет Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.
Анатолий Шарий (фото из открытых источников)
По его словам, это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ.
Как считает главный
редактор Цензор.Нет, фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на
кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе.
Напомним, генерал Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы ведомства Виктор Ягун рассказал о том, как скандальный пропагандист Анатолий Шарий работал на российскую пропаганду в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории Донбасса.
По его словам, обвинение Шария в государственной измене было предъявлено абсолютно обоснованно из-за его, что его информация наносила ущерб национальной безопасности Украины. Он отметил, что в Службе безопасности Украины есть все необходимые доказательства, которые можно выдвинуть скандальному блогеру в качестве обвинений.
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