Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление в НАТО, но есть одно условие

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Кравцев Сергей
Украина может перестать педалировать вопрос по членству в НАТО, но взамен Киев хочет попросить от международных партнёров гарантии безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью американскому телеканалу "Fox News".
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Давид Арахамия рассказал, что после консультаций с партнерами в Североатлантическом Альянсе становится понятно, что ближайшие 5-10 лет в НАТО Украину никто не готов видеть. При этом Киев не ставит своей целью подать заявку на членство в НАТО. Украине нужен результата, а не сам процесс.
Именно поэтому Украина готова рассмотреть любые другие модели, которые не предполагают членства в НАТО. Давид Арахамия заявил, как пример, могут быть гарантии определенных стран, что в случае агрессии против Украины они готовы помочь защитить страну.
Глава "Слуги народа" также назвал ряд стран, которые бы могли сегодня предоставить такие гарантии Украине. Это США, Китай, Великобритания, Германия и Франция.
По словам Давида Арахамии, такие модели сотрудничества Украина готова всерьёз обсуждать не только в прямом диалоге с Россией, но и другими партнёрами.
При этом Арахамия подчеркнул, что есть четкие "красные линии", которые Украина не готова переступать. В первую очередь это касается своей территориальной целостности. Поэтому Крым Украина никогда не признает российским, потому что это территория Украины. Это же касается и других временно оккупированных территорий.
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Обсуждения
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Геннадий
сегодня, 13:00
Арахимия закрой свой вонючий рот бомжа, сколько наших погибло и погибнет за то что написано в коституции. НЕТ НАТО значит зрада.
Андрей из Киева
сегодня, 10:21
нато показало, что это поносная сцыклмвая помойка от которой нет никакой помощи. Украине там нечего делать. Скорее нато должно проситься о вступлении в Украину!!!
Док
сегодня, 09:48
Дуже багато Архамiя на себе бере, голова,, вэщающая,,, в Грузiiнехай вирiшуэ чи УКРАIНI вступати до НАТО!