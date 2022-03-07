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Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление в НАТО, но есть одно условие

Киев готов на компромисс по НАТО, но только с чёткими оговорками

сегодня, 09:20 comments6619
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина может перестать педалировать вопрос по членству в НАТО, но взамен Киев хочет попросить от международных партнёров гарантии безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью американскому телеканалу "Fox News".

Арахамия заявил, что Украина может приостановить свое стремление в НАТО, но есть одно условие

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Давид Арахамия рассказал, что после консультаций с партнерами в Североатлантическом Альянсе становится понятно, что ближайшие 5-10 лет в НАТО Украину никто не готов видеть. При этом Киев не ставит своей целью подать заявку на членство в НАТО. Украине нужен результата, а не сам процесс. 

Именно поэтому Украина готова рассмотреть любые другие модели, которые не предполагают членства в НАТО. Давид Арахамия заявил, как пример, могут быть гарантии определенных стран, что в случае агрессии против Украины они готовы помочь защитить страну. 

Глава "Слуги народа" также назвал ряд стран, которые бы могли сегодня предоставить такие гарантии Украине. Это США, Китай, Великобритания, Германия и Франция.

По словам Давида Арахамии, такие модели сотрудничества Украина готова всерьёз обсуждать не только в прямом диалоге с Россией, но и другими партнёрами.

При этом Арахамия подчеркнул, что есть четкие "красные линии", которые Украина не готова переступать. В первую очередь это касается своей территориальной целостности. Поэтому Крым Украина никогда не признает российским, потому что это территория Украины. Это же касается и других временно оккупированных территорий.

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Источник: https://www.foxnews.com/world/russian-invasion-exclusive-interview-with-chief-ukrainian-negotiator
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Обсуждения

Геннадий

сегодня, 13:00

Арахимия закрой свой вонючий рот бомжа, сколько наших погибло и погибнет за то что написано в коституции. НЕТ НАТО значит зрада.

Андрей из Киева

сегодня, 10:21

нато показало, что это поносная сцыклмвая помойка от которой нет никакой помощи. Украине там нечего делать. Скорее нато должно проситься о вступлении в Украину!!!

Док

сегодня, 09:48

Дуже багато Архамiя на себе бере, голова,, вэщающая,,, в Грузiiнехай вирiшуэ чи УКРАIНI вступати до НАТО!

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