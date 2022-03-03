Беспрецедентная поддержка ВСУ и прозрение Запада: как изменила мир война в Украине

Восьмые сутки Украина дает отпор российским оккупантам. И восьмые сутки издание "Комментарии" ведет свою – информационную – борьбу с агрессором. Продолжая снабжать читателей достоверной информацией и экспертными мнениями. Предлагаем очередную аналитику по итогам восьмых суток открытого вторжения РФ в Украину.

ВСУ. Фото: ua.depositphotos.com

Всё происходящее явно стало сюрпризом не только для России, но и для Запада

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Неделя российского вторжения показала, что в Украине сформировалась политическая нация. Да, около миллиона украинцев выехало за рубеж. Средний класс, аполитичная молодежь. Дети, женщины. Но в целом мы наблюдаем настоящий взрыв социальной солидарности. Огромное количество людей записалось в территориальную оборону, вооруженные силы Украины. Многие стали волонтерами. Произошел взрыв социальной солидарности, который объединяет все слои населения".

Эксперт отмечает, что ВСУ и так пользовались огромной поддержкой, но сейчас она стала просто тотальной. Также мы видим стремительный рост поддержки власти в целом и президента в частности.

"Всё происходящее явно стало сюрпризом не только для России, но и для Запада. Ведь наши международные партнеры отводили Украине 4-5 дней в случае полномасштабного российского вторжения. А потом наша страна, по мнению зарубежных аналитиков, пала бы. Капитулировал. Никто не ожидал такого уровня сопротивления. Причем оно показало не только силу духа украинского народа, но и слабость российской армии. Столкнувшись со столь ожесточенным сопротивлением "братского народа", агрессор терпит поражение за поражением. По сути, Россия уже проиграла. Возможно, сейчас уже формируется новая украинская политическая нация. Что-то такое, чего ранее не было", – говорит Руслан Бортник.

Пока же, продолжает он, можно констатировать, что блицкрига, "спецоперации" – не получилось. Это именно война – и она приобретает всё более тотальные и фронтальные формы.

"Соответственно, цели сторон могут меняться, – предполагает эксперт. – Россия может от идеи "спецоперации", подталкивая украинскую власть к капитуляции, перейти к идее оккупации территорий. Или к созданию там неких квазирежимов. Но вряд ли они продержаться долго. Тем более, что происходит консолидация огромного антироссийского фронта, который выходит далеко за рамки тех, кто ранее вводил санкции против РФ. Более 20 стран помогают сегодня Украине в военном плане. Более 60 оказывают разного рода финансовую и гуманитарную помощь. 140 поддержали антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН".

Евросоюз стал смотреть на Украину не через призму учета российских интересов. Там осознали, что Украина – фактически щит безопасности ЕС

По мнению аналитика Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко, главные выводы после начала открытой фазы российско-украинской войны заключаются во внешних, безопасных, внутренних составляющих.

"Агрессия длится неделю, блицкрига у российских кафиров не получилось. Война не стала для российских военных "легкой прогулкой", у них огромные потери, которые официально не признаются. Изменилась их тактика, массово совершаются военные преступления в отношении мирного гражданского населения. Обстрелы мерных украинских городов, женщин и детей, гражданской инфраструктуры. Преступления против человечности совершаются на наших глазах, – подчеркивает аналитик. – Россия фактически ведет войну на наше уничтожение, ведь отрицается вообще наше право на идентичность, существование".

Юлия Тищенко также отмечает, что РФ все больше формирует железный занавес, направляется к полной изоляции, информационному ограничению, террору и контролю над населением. Это, считает аналитик, похоже на тоталитарный режим времен 30-х годов прошлого века в СССР. Кроме того, РФ совершает информационную агрессию, распространяет фейки и пытается сеять панику.

"Мир единогласен в осуждении российской агрессии, – продолжает эксперт. – Проводятся беспрецедентные акции поддержки Украины, вводятся глубокие солидарные санкции. Нам помогают финансово, оружием для обороны. Но для серьезного влияния санкций на РФ нужно время. И сегодня именно время и мужество украинцев – важнейший ресурс в противостоянии".

Аналитик напоминает, что уже подтверждена европейская перспектива Украины. И это является значительным, беспрецедентным политическим шагом.

"Евросоюз стал смотреть на Украину не через призму учета российских интересов. Там осознали, что Украина – фактически щит безопасности ЕС. Его помогают удержать, но сражаться за нас не будут, – подчеркивает Юлия Тищенко. – ЕС ощущает угрозу своей безопасности. Экономическое и энергетическое сотрудничество с агрессором заморожено".

Украинское общество, акцентирует эксперт, мобилизовано как никогда. Кое-где свободных мест в терробороне меньше, чем желающих туда присоединиться.

"Происходит сосредоточение на гуманитарной составляющей – помощи нуждающимся. Именно сегодня формируется украинская политическая нация – через боль, жертвы, мобилизацию общества", – констатирует Юлия Тищенко.

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