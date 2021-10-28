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Антикоррупционный суд решил, как будут судить экс-главу Приватбанка Дубилета

Антикоррупционные органы Украины приняли очередное решение, которое поможет завершить дело по злоупотреблениям и растратам в Приватбанке

сегодня, 11:31
Автор:

Елена Бурдейная
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о решении Высшего антикоррупционного суда по поводу бывшего главы правления Приватбанка, указано на официальной Facebook-странице учреждения.

Антикоррупционный суд решил, как будут судить экс-главу Приватбанка Дубилета

Александр Дубилет, экс-глава ПриватБанка - фото из сети

ВАКС объявил, что разрешает проводить специальное досудебное расследование при отсутствии обвиняемого (in absentia). По этому вопросу к судье обратился детектив Национального бюро расследований по согласованию с САП. Подозреваемым, в отношении которого будет применена указанная процедура, является Александр Дубилет, бывший председатель правления АК КБ "Приватбанк". Известно, что экс-банкир находится в Израиле.

Следствие установило, что в 2016 г. председатель правления вместе с сообщниками перевел почти 137 млн. гривен на счет страховой компании, связанной с банком. Основанием для сделки были ложные документы, подозревающие детективы. Событие произошло за сутки до того, как финансовое учреждение, которым он руководил, было признано неплатежеспособным.

Растрата средств банка накануне его национализации – еще одно подозрение в отношении Дубилета. Расследуются следующие случаи: списание обязательств зарубежных фирм, незаконный перевод долгов определенных компаний на компанию, подконтрольную Приватбанку (после этого долги взыскать было уже невозможно). Ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составляет почти 315 млн долл., что, по курсу по состоянию на декабрь 2016 г., составляло более восьми млрд грн.

Подозрение в злоупотреблении и растратах было оглашено следователями НАБУ Александру Дубилету в феврале 2021 г. Ему был объявлен заочный арест, однако соответствующее решение отменила Апелляционная палата ВАКС в июле этого года. Дело было отправлено на дорасследование.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" публиковало мнение эксперта с оценкой дела Александра Дубилета. С ней можно ознакомиться по ссылке.



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Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/
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