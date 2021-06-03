Дело ПриватБанка: поможет ли расследованию заочный арест Дубилета

Украинская фемида продолжает раскручивать колесо расследования по так называемому "делу ПриватБанка". Так, к примеру, в среду, 2 июня, судьями Высшего антикоррупционного суда был заочно арестован экс-акционер банковской организации Александр Дубилет. Этим дело не ограничилось, ведь чуть позже в Хозяйственном суде Киева подтвердили, что национализация "ПриватБанка" в 2016 году прошла совершенно законно.



Экс-акционера "ПриватБанка" Александра Дубилета заочно арестовали. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, о чем свидетельствует такая активность в отношении Дубилета, и как, скорее всего, будут развиваться события дальше.

"Заочное осуждение реального результата не даст"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что идет постепенной наступление на бывших владельцев, акционеров "ПриватБанка". И то, что эта история имеет довольно публичный характер, объясняется рядом причин.

"Во-первых, демонстрируется, что не останавливается маховик судебного процесса. Во-вторых, идет дистанцирование Зеленского от Коломойского. Такой себе сигнал нашим западным партнерам, что Зеленский не в орбите олигарха, а в орбите национальных интересов", — поясняет Тарас Семенюк.

Специалист также подчеркивает, что внесенный в Раду президентский законопроект об олигархах может как серьезно укрепить президента, так и ослабить. Последнее произойдет в двух случаях: если документ окажется профанацией, или если олигархи объединятся против главы государства.

"Что касается возможного заочного осуждения акционеров "ПриватБанка", которые покинули Украину, то реального результата это не даст, — считает Тарас Семенюк. — Хоть их и, возможно, признают виновными, но, по сути, они останутся на свободе — за границей".

"Большинство оптимистических прогнозов насчет дела Дубилета являются преждевременными"

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько называет решение Высшего антикоррупционного суда понятным с точки зрения длительной предыстории дела "ПриватБанка".

"Нельзя исключать фактора общественно-политического давления, которым, как можно предположить, связан суд. Одним из спусковых механизмов, которые позволили это принять данное решение, стало закрытие Хозяйственным судом города Киева производства по признанию недействительными договоров, предусматривающих приобретение государством 100% акций ПриватБанка в 2016 году", — отмечает эксперт.

Ожидаемыми называет Чорноусько и процессуальные вопросы в части достаточности оснований для избрания ВАКС меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей (учитывая пребывание Дубилета за пределами Украины, данная мера установлена заочно — до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства).

"Так, в случае, если тезисы, озвученные стороной защиты Дубилета, о нарушении установленной УПК процедуры уведомления о подозрении соответствуют действительности, перспективы результативности рассмотрения данного дела в дальнейшем — достаточно низкие", — утверждает эксперт.

Кроме того, продолжает Мирослава Чорноусько, как известно из данных, находящихся в публичном доступе, сторона обвинения выступила против дистанционного участия Дубилета в уголовном производстве. А это, отмечает специалист, вызывает сомнения не только в процессуальной целесообразности, но и в беспристрастности стороны обвинения.

"Более того, учитывая заявления стороны защиты по осведомленности как следствия, так и суда о месте нахождения данного лица, объявление его в розыск имеет скорее искусственное происхождение — с целью сделать возможным задействовать процессуальных механизмов, которые предусматривает институт международного розыска. Таким образом, в случае, если в дальнейшем соответствующие действия будут признаны незаконными, вполне вероятно, что, по итогу, господин Дубилет не только не получит обвинительного приговора, но и сможет рассчитывать на ту или иную компенсацию", — предполагает Мирослава Чорноусько.

Специалист считает, что с учетом невысокого доверия к отечественной судебной системе достаточно преждевременными являются оптимистичные заявления отдельных общественных организаций о том, что такое решение ВАКС является показателем отсутствия процессуальных нарушений при сообщении Александру Дубилету о подозрении. Впрочем, это Мирослава Чорноусько называет "уже совсем другой историей взаимодействия "общественных антикоррупционеров" с органами, которые относятся к антикоррупционной системе Украины".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина собирается продать "ПриватБанк" и кто может заинтересоваться в его приобретении.

Также на портале вы можете узнать о том, кто стал новым руководителем "Привата" и что о нем известно. Подробности — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!