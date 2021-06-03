Дело ПриватБанка: поможет ли расследованию заочный арест Дубилета

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Вечканова Елена
Украинская фемида продолжает раскручивать
колесо расследования по так называемому "делу ПриватБанка". Так, к примеру, в
среду, 2 июня, судьями Высшего антикоррупционного суда был заочно арестован экс-акционер банковской организации Александр Дубилет. Этим дело не ограничилось, ведь чуть
позже в Хозяйственном суде Киева подтвердили, что национализация "ПриватБанка"
в 2016 году прошла совершенно законно.
Экс-акционера "ПриватБанка" Александра Дубилета заочно арестовали. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, о чем свидетельствует такая активность в отношении Дубилета, и как, скорее всего, будут развиваться события дальше.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас
Семенюк отмечает, что идет постепенной наступление на бывших владельцев,
акционеров "ПриватБанка". И то, что эта история имеет довольно публичный
характер, объясняется рядом причин.
Специалист также подчеркивает, что внесенный в
Раду президентский законопроект об олигархах может как серьезно укрепить
президента, так и ослабить. Последнее произойдет в двух случаях: если документ окажется профанацией, или если олигархи объединятся против главы государства.
Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат
юридических наук Мирослава Чорноусько называет решение Высшего
антикоррупционного суда понятным с точки зрения длительной предыстории дела "ПриватБанка".
Ожидаемыми называет Чорноусько и
процессуальные вопросы в части достаточности оснований для избрания ВАКС меры
пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей (учитывая пребывание
Дубилета за пределами Украины, данная мера установлена заочно — до момента его фактического
задержания и доставки к месту уголовного производства).
Кроме того, продолжает Мирослава Чорноусько,
как известно из данных, находящихся в публичном доступе, сторона обвинения
выступила против дистанционного участия Дубилета в уголовном производстве. А
это, отмечает специалист, вызывает сомнения не только в процессуальной
целесообразности, но и в беспристрастности стороны обвинения.
Специалист считает, что с учетом невысокого
доверия к отечественной судебной системе достаточно преждевременными являются оптимистичные
заявления отдельных общественных организаций о том, что такое решение ВАКС
является показателем отсутствия процессуальных нарушений при сообщении
Александру Дубилету о подозрении. Впрочем, это Мирослава Чорноусько называет "уже
совсем другой историей взаимодействия "общественных антикоррупционеров" с
органами, которые относятся к антикоррупционной системе Украины".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина собирается продать "ПриватБанк" и кто может заинтересоваться в его приобретении.
Также на портале вы можете узнать о том, кто стал новым руководителем "Привата" и что о нем известно. Подробности — в нашем материале.
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