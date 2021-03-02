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Антициклон «Жаклин» изменит погоду в Украине: чего ожидать

Завтра осадки в Украине маловероятны

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Хорошая новость для тех, кто устал от влажности, мокрого снега и холодного ветра — Украину накроет антициклон "Жаклин", который принесет синоптические перемены на ближайшие два дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Диденко.

Антициклон «Жаклин» изменит погоду в Украине: чего ожидать

когда придет потепление в Украину / фото: https://ptzgovorit.ru/

"Среда и четверг в Украине будут в обнимочку с антициклоном Jacqueline, поэтому будет преобладать ближайшие два дня сухая погода. И не просто сухая, но и с солнцем", — написала синоптик.

Также Диденко отметила, что завтра, 3 марта, осадки на всей территории Украины маловероятны, но ожидается сильный западный ветер. Что касается температуры, то столбики термометра поднимутся до +5…+10 градусов, на Востоке и северо-востоке будет холоднее — +2…+5 градусов. В столице Украины завтра будет солнце, но с порывистым ветром, температура поднимется до +6 градусов. 

В четверг также ожидается хорошая погода, в западных областях Украины столбики термометра поднимутся до +10…+15 градусов. 

Синоптик рекомендует побольше гулять в эти дни, чтобы получить свою дозу витамина Д, потому что в пятницу погодные условия ухудшатся и в Украину снова вернутся осадки. На выходных ожидается похолодание.

 

Напомним, что в начале февраля Украину накрыли сильные снегопады, сопровождающиеся порывами ветра. Дороги были покрыты коркой льда, что очень усложняло передвижение, как водителям, так и пешеходам. Большие снежные покровы были зафиксированы в Ивано-Франковской области, в Черниговской, Львовской и Житомирской областях

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы.


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