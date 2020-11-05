Анонс главных событий на 5 ноября

1. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в режиме онлайн расскажет то, что интересно всем туристам и путешественникам. Политик сообщит о состоянии границ и расскажет о путешествиях во время пандемии COVID-19. Этот брифинг принесет ряд важных заявлений по актуальным вопросам внешней политики Украины. Поэтому следите за новостями на сайте Comments.

Фото: сайт Комментарии

2. Традиционно в 12:00 в Верховной Раде состоится брифинг представителей фракций и групп. Будут обсуждаться вопросы защиты прав инвесторов.

3. СМИ и болельщики сегодня смогут выбрать лучших легкоатлетов октября в Украине. Для этого нужно лишь заполнить электронную форму и отдать свой голос за того, за кого хотите. Форма для голосующих и СМИ — разная.

4. Об эволюции современной медицины и вызове кибертехнологий инфекционным болезням расскажет компания с мировым именем Symptomme, которая разрабатывает технологические продукты в системе здравоохранения.

5. Об инновациях в энергетике на платформе Zoom расскажет Ярослав Демченков — заместитель министра энергетики Украины.

6. Также сегодня состоится заседание Апелляционной палаты ВАС по делу "Роттердам". Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, который незаконно закрывал дело "Роттердам", обжаловал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решение о возобновлении дела, хотя оно обжалованию не подлежит.

Напомним, "Роттердам" — это методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.

7. SpaceX сегодня выведет на орбиту новый военный спутник GPS. Запуск состоится с космического стартового комплекса SLC-40 на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

8. Сегодняшний день порадует футбольных фанатов. В Европе состоятся восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В Украине можно посмотреть матчи на телеканале "Футбол 1/2".

И хотя сегодня обещают пасмурную погоду, сайт Comments желает вам светлого и приятного дня.





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