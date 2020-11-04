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Анонс событий на 4 ноября

Что ожидать от сегодняшнего дня?

сегодня, 09:35
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодняшний день в Украине обещает быть спокойным, в отличие от США. Там уже прошли президентские выборы, сейчас активно подсчитываются результаты. По данным издания Politico, Джо Байден опережает конкурента, несмотря на то, что Трампа массово поддержали в ключевых штатах страны. Отрыв между кандидатами остается минимальным.

Анонс событий на 4 ноября

Фото: Comments

Но вернемся в Украину. Сегодня на повестке дня стоит судебное заседание по рейдерского захвата территории Экспоцентра. Напомним, что 21 октября пресс-служба ВДНХ сообщила, что территория Экспоцентра площадью более 1 га оказалась под риском захвата частной компанией "Види-Искусство". Компания хочет отобрать важную часть — дорогу от заезда с Голосеевского проспекта, которая является путем к абсолютно всем павильонам, зданиям и сооружениям ВДНХ. Поэтому от сегодняшнего суда зависит, будем ли мы там отдыхать или нет.

Также сегодня состоится заседания Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, где будет рассматриваться ряд дел в отношении судебных нарушений по Украине.

В Раде пройдут заседания Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

А вот Министерство культуры и информационной политики сегодня запустит музыкальный марафон "Мы вместе!" в поддержку белорусов. Марафон можно будет наблюдать в режиме онлайн.

В пресс-центре Министерства обороны Украины состоится брифинг заместителя командующего Объединенных сил генерал-майора Богдана Бондаря о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. На брифинге Бондарь предоставит и информацию о количестве военных, заболевших на коронавирус.

Также напоминаем, что сегодня в Украине День железнодорожника, поэтому приветствуем каждого, кто причастен к этой благородной профессии.



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