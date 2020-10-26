«Мы вместе»: Министерство культуры и информационной политики устраивает марафон в поддержку Беларуси

"Ничто так не исцеляет, как культура!" — написал в своем телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко и объявил громкий музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе".

Фото: Polinfo.gov.ua

Событие состоится 4 ноября в 20:00. Главной целью марафона станет поддержка Беларуси со стороны Украины. На концертной площадке STEREOPLAZA выражать свою поддержку будут музыкальные группы из Беларуси ( "Brutto Nostra", "NAVIBAND", "NAKA") и Украины ( "беz ОГРАНИЧЕНИЙ", "Друга Рика", "СКАЙ", "ДахаБраха", "Kozak System "). Ведущими мероприятия станут Сергей Кузин и Соня Сотник с Radio ROKS.

Александр Ткаченко уверяет, что у белорусов и украинцев общая культура и судьба европейских ценностей, поэтому лучшим способом поддержания в тяжелый период станет — музыкальное объединение.

Концерт будет транслироваться вживую, поэтому любому можно присоединиться к просмотру онлайн или на телевидении.

Также, напомним, что Александр Лукашенко пообещал белорусам больше не баллотироваться на пост президента.









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