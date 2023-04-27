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Аномальное тепло идет в Европу: эксперты бьют тревогу

В Испании наблюдается аномальная жара. В некоторых регионах страны ожидается температура 40 градусов.

27 апреля 2023, 11:20 comments1337
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Автор:

Slava Kot

Когда Украина и восточные страны Европы страдают от холода, южные и западные регионы континента находятся в небывалой жаре. Ожидается, что в некоторых регионах Испании температура достигнет показателя в 40 градусов. Эксперты отмечают, что это очень плохой знак для многих европейских стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Аномальное тепло идет в Европу: эксперты бьют тревогу

В Испании температура достигнет 40 градусов. Фото из открытых источников

Стремительное потепление вызвано массами горячего воздуха, уходящими с севера африканского континента. Температуры выросли 25 и 26 апреля, однако пик придется на 27 и 28 число. Вероятно, в некоторых регионах страны отметки термометра достигнут 40 градусов по Цельсию, что на 12-16 градусов выше средних показателей в апреле для Испании.


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Синоптики отмечают, что жара пришла на месяц раньше, чем в 2022 году. Тогда первая волна аномальной жары в Испании произошла в последние дни мая, что считалось очень ранним сроком.

Согласно научным исследованиям, вызванные человеком изменения климата ухудшают условия жары и засухи по всему миру. В 2022 году в Европе было наиболее засушливое лето за последние 500 лет. Ученые из аналитического центра World Weather Attribution считают, что изменение климата усиливает экстремальные погодные явления, в том числе и аномальную жару, которая становится более вероятной из-за глобального потепления.

В Испании начали готовиться к экстремальным температурам: ограничивают использование воды для сельскохозяйственных растений, промышленности и бассейнов. Региональные власти пытаются внести изменения в расписание школ, а также требуют проводить занятия в тени на улице, если в классе нет возможности для охлаждения воздуха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о катастрофе, которая стала концом Советского Союза.

Также "Комментарии" писали, что на Кипре загорелось здание русского культурного центра.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/heat-wave-in-europe-arrives-early-with-spain-forecast-to-hit-40c
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