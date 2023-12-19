Аномально тепло: какой будет погода на Рождество и Новый год

Погода в украинских регионах до конца месяца прогнозируется как плюсовая, только на некоторых территориях в ночное время столбик термометра будет опускаться ниже нуля.

Погода на Рождество и Новый год 2023 (фото из открытых источников)

Именно такую ситуацию с погодой в декабре прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина .

"По сегодняшним расчетам, будет тепло, как для этого времени года: положительные значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем. На юге может быть 10 градусов тепла", — говорит синоптикиня.

По ее прогнозу, иногда столбик термометра ночью может опускаться ниже нуля.

Еще Наталья Голеня предупреждает о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Однако температура воздуха в день самого праздника останется такой же.

Наталья Голеня еще сообщила, что до завершения декабря каких-либо изменений не будет.

"По сегодняшним расчетам будет такая же температура", — сказала синоптикиня.

Также Голеня предупредила, что точные прогнозы погоды представители Укргидрометцентра дают за 3-5 суток до нужной даты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине до Рождества . Неделя перед Рождеством в нашей стране прогнозируется теплой погодой, но сочельник ожидают похолодания. Об этом в социальных сетях рассказала известная синоптика Наталья Диденко.

Как она утверждает, максимально столбик термометра будет совершать колебания в пределах 2...9 градусов. Уже в конце недели, как прогнозирует Наталья Диденко, придет небольшое похолодание, но на самый рождественский праздник снова станет теплее.

Как утверждает метеоролог Игорь Кибальчич, это обстоятельство приводит к повышению температур и осадков в виде дождя.

