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Английский может стать в Украине «языком международного общения»: что думают украинцы

При претендовании на ряд должностей в государстве потребуется знание английского языка

сегодня, 17:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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На прошлой неделе появилась новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Закон имеет шанс вступить в силу через 2-4 года после окончания войны. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев, что они думают по поводу данной инициативы.

Английский может стать в Украине «языком международного общения»: что думают украинцы

Английский язык в Украине. Фото из открытых источников

Первое, о чем спросили респондентов – слышали ли они о такой инициативе от президента Зеленского? Большинство, а именно 73,6% опрошенных, ответили, что слышали о такой инициативе. Чуть больше 11% ответили, что что-то слышали, но не уверены, о чем именно говорилось. 15,3% заявили, что впервые слышат о такой инициативе.


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Далее социологи спросили, поддерживают ли респонденты предложение – официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. В результате 34,7% высказались за поддержку. 28,7% выбрали ответ – "скорее да". 21,1% заявили, что скорее не поддерживают. Противников такой инициативы оказалось почти 10%.

Также социологи спросили, поддерживают ли украинцы, чтобы англоязычные фильмы транслировались в кинотеатрах без украинского дубляжа только с украинскими субтитрами. Большинство, а именно 30,6% высказались против этого. 28,3% выбрали ответ "скорее против". Однако нашлись 20,3% наших соотечественников, которые считают такую инициативу правильной и ее поддерживают. 16,6% заявили. Чем быстрее такое решение.

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