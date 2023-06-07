Американские чиновники предполагают, что дроны в России пытались атаковать дома офицеров разведки

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на NBC.



В США полагают, что беспилотники в Москве были предназначены для отдельных целей

Тогда столицу России накрыла стая дронов, один из них едва не долетел до резиденции Путина. Некоторые чиновники Соединенных Штатов Америки считают, что беспилотники имели целью атаковать дома офицеров Службы внешней разведки Кремля. По крайней мере, такое мнение выдвинул один из американских сотрудников Конгресса, знакомый с этим делом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По данным Strider Technologies, дрон все-таки смог поразить один из московских домов, связанный с российской Службой внешней разведки. В то же время, деталей по поводу разрушений дома и был ли кто-то внутри из сотрудников Службы разведки – неизвестно.

"Это не была какая-то случайная атака на состоятельный пригород. Удар был элементом психологической войны российско-украинского конфликта, впервые достигающего московских окрестностей", – предположил соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — кто мог атаковать дронами Москву : аналитик назвал три варианта Аналитик назвал три ключевых игрока, которые могли совершить атаку на столицу России.

Читайте на сайте "Комментарии", — Появилась реакция Путина на атаку дронов по Москве. Президент Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями на утреннюю атаку беспилотников по столице России. Президент России пригрозил украинским гражданам и указал, что Москва может ответить на инцидент с неизвестными беспилотниками вблизи столицы России.

Как писали "Комментарии", — В ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине Антониу Гутерриш раскритиковал деятельность Россия, которая привела к прорыву Каховской ГЭС.