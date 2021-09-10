Американка придумала способ, как заставить незнакомцев платить ей и просто так заработала миллионы

Американка, которая называет себя финансовой доминатрисой — заработала более 100 тысяч долларов, просто публично унижая мужчин. Уроженка Северной Каролины, которую зовут госпожа Марли, стала секс-работницей после того, как ей стало трудно зарабатывать на жизнь в Нью-Йорке. Об этом пишет издание The Sun.

Американка придумала способ, фото с открытых источников

После потери работы в розничной торговле, согласно ее эссе в Newsweek, госпожа Марли "вышла в Интернет и набрала: "Как зарабатывать деньги в Интернете, как женщина, будучи сексуальной".

"Я знала о секс-работе через веб-камеру, но потом я увидела термин "финансовое господство". Э то психологический излом, при котором покорные мужчины отдают свои деньги доминирующим женщинам, но ничего не получают взамен. Они в основном платят женщинам за то, чтобы они существовали", — говорит американка.

Она утверждала, что за первую неделю своего существования в качестве финансовой доминанты она заработала 50 долларов на анонимной подписке. Популярность госпожи Марли за последние несколько лет настолько возросла, что мужчинам теперь приходится платить от 5 до 500 долларов, чтобы просто поговорить с ней.





"Я также провожу сеансы опустошения кошелька, когда вы разговариваете по видеосвязи или разговариваете по телефону, и вы истощаете цифровой кошелек субподрядчика, когда разговариваете с ним. Это может быть 30-минутный сеанс, когда они начинают с отправки 10 долларов, а затем через две минуты они отправляют 20 долларов и так далее. Вы буквально истощаете их кошелек ", — рассказала она.

Она даже рассказала, что может встретится с мужчинами на публике, подойти к ним, потребовать у них деньги, а затем уйти, как только сделка будет завершена. Это так просто.



"Это унижение. Мужчины получают сексуальное удовлетворение от потери контроля. Они знают, что отдают свои деньги тому, с кем не собираются встречаться и кому они на самом деле наплевать. Что-то в этом вызывает у них сексуальное возбуждение. Но все это происходит между двумя согласными взрослыми, и обычно ответственная домина следит за тем, чтобы они проверяли свои субмарины, чтобы убедиться, что они все еще могут себе это позволить. Вы никогда не принуждаете кого-либо отправлять вам деньги. В конце концов, подписчики должны войти в любое приложение, которое они используют, и сами отправить вам деньги", — сказала женщина.

Госпожа Марли смогла заработать более 100 тысяч долларов за последние несколько лет, "и у нее было все, от людей, включивших меня в свои полисы страхования жизни, до людей, платящих за квартиру". Теперь у нее есть трехкомнатная квартира в Нью-Йорке, которую оплатили и обставили ее сабмиссивы. Они также оплачивают ее счета. Кроме того, на деньги, которые прислали ей эти мужчины, она смогла оплатить поездку в Тулум за 5 тысяч долларов, выплатить студенческие ссуды и оказать финансовую помощь родителям.

Напомним, не стеснялись детей и прохожих: в Херсонской области пара занялась сексом прямо на пляже.

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