Американка придумала способ, как заставить незнакомцев платить ей и просто так заработала миллионы

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Хмільовська Інна
Американка, которая называет себя финансовой доминатрисой — заработала более 100 тысяч долларов, просто публично унижая мужчин. Уроженка Северной Каролины, которую зовут госпожа Марли, стала секс-работницей после того, как ей стало трудно зарабатывать на жизнь в Нью-Йорке. Об этом пишет издание The Sun.
Американка придумала способ, фото с открытых источников
После потери работы в розничной торговле, согласно ее эссе в Newsweek, госпожа Марли "вышла в Интернет и набрала: "Как зарабатывать деньги в Интернете, как женщина, будучи сексуальной".
Она утверждала, что за первую неделю своего существования в качестве финансовой доминанты она заработала 50 долларов на анонимной подписке. Популярность госпожи Марли за последние несколько лет настолько возросла, что мужчинам теперь приходится платить от 5 до 500 долларов, чтобы просто поговорить с ней.
Она даже рассказала, что может встретится с мужчинами на публике, подойти к ним, потребовать у них деньги, а затем уйти, как только сделка будет завершена. Это так просто.
Госпожа Марли смогла заработать более 100 тысяч долларов за последние несколько лет, "и у нее было все, от людей, включивших меня в свои полисы страхования жизни, до людей, платящих за квартиру". Теперь у нее есть трехкомнатная квартира в Нью-Йорке, которую оплатили и обставили ее сабмиссивы. Они также оплачивают ее счета. Кроме того, на деньги, которые прислали ей эти мужчины, она смогла оплатить поездку в Тулум за 5 тысяч долларов, выплатить студенческие ссуды и оказать финансовую помощь родителям.
Напомним, не стеснялись детей и прохожих: в Херсонской области пара занялась сексом прямо на пляже.
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