Активизация циклонической активности: какая погода будет в Украине к Рождеству

Неделя перед Рождеством в нашей стране прогнозируется теплой погодой, но сочельник ожидают похолодания. Об этом в социальных сетях рассказала известная синоптика Наталья Диденко

Погода в Украине на Рождество (фото из открытых источников)

Как она утверждает, максимально столбик термометра будет совершать колебания в пределах 2...9 градусов. Уже в конце недели, как прогнозирует Наталья Диденко, придет небольшое похолодание, но на самый рождественский праздник снова станет теплее.

"Пока в Украине — тепло и сыро, небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз на Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее", — сообщает синоптик.

Именно на этой неделе в нашей стране ожидается активизация циклонической активности через движение воздушных масс из Атлантики.

Как утверждает метеоролог Игорь Кибальчич, это обстоятельство приводит к повышению температур и осадков в виде дождя. Ветер прогнозируется преимущественно с западного направления, он будет моментами достигать скорости 15–20 м/с. Снега станет меньше, однако отдельные территории, это северные регионы и Карпатский регион, будут еще со снегом.

Перед Рождеством, по утверждению Кибальчича, в северных и западных регионах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Столбик термометра ночью будет показывать 2...7°С, а днем 5...10°С, в Крыму и Одесской области до 12°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил ", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще.