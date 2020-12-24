Аккаунты Геннадия Кернеса в соцсетях станут мемориальными

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Вечканова Елена
С 24 декабря все личные аккаунты покойного Геннадия Кернеса объявлены мемориальными. Об этом стало известно из Telegram-канала, принадлежавшего бывшему руководителю Харькова.
Аккаунты Геннадия Кернеса останутся в Сети. Фото из свободных источников
Также автор поста убежден, что за свою жизнь Геннадий Кернес смог доказать, что незаменимые люди существуют:
Приложением к тексту является почти семиминутное видео, посвященное покойному мэру Харькова — его жизни и рабочим моментам. Завершается публикация напоминанием о девизе Кернеса: "Любить Харьков — работать для людей" и выражением соболезнований.
Кроме того, отмечается, что это — последняя публикация на Telegram-канале покойного.
Предыдущее сообщение было опубликовано еще в сентябре — после госпитализации Геннадия Кернеса в больницу с подтвержденным коронавируса. Тогда мэр Харькова благодарил всех неравнодушных за поддержку, призывал не доверять слухам и выражал уверенность в скорейшем выздоровлении.
Напомним, новость о смерти Геннадия Кернеса появилась в интернете 17 декабря. Известно, что политик умер в немецкой клинике Шарите, где находился на реабилитации после осложнений, вызванных COVID 19. Прощание и похороны Кернеса состоялись 23 декабря.
Как ранее информировали "Комментарии", после смерти мэра Харькова стало известно о его 11-летней дочери, которая проживает в Лондоне.
Также на портале можно узнать, за что собирается судиться семья Кернеса с народом Украины.
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