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За год состояние Ахметова выросло на 55%: на каком месте миллиардер в рейтинге богатейших - Bloomberg

Ахметов остается единственным украинцем, вошедшим в рейтинг Bloomberg

сегодня, 18:26 comments1368
Автор:

Елизавета Черных
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За 2021 год личное состояние украинского миллиардера Рината Ахметова возросло на 55% или на 4,14 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. 

За год состояние Ахметова выросло на 55%: на каком месте миллиардер в рейтинге богатейших - Bloomberg

Ринат Ахметов - фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Так, в рейтинге наиболее состоятельных людей мира Ахметов расположился на 190 месте. При этом, он остается единственным украинцем, вошедшим в рейтинг Bloomberg. Всего в списке 500 человек. На 3 января, его состояние насчитывает 11,7 млрд долларов. 

Создатели рейтинга отметили, что Ахметов является самым богатым человеком Украины и владеет крупнейшим промышленным конгломератом в стране - "Систем Кэпитал Менеджмент",  энергетической компанией ДТЭК, а также контролирует более 71% акций Метинвеста. Последний — самый крупный производитель стали в Украине. 

Согласно Bloomberg Billionaires Index, самым богатым человек планеты остается американский предприниматель Илон Маск с состоянием 270 млрд долларов.

На втором месте расположился Джефф Безос, основатель Amazon, состояние которого оценивается в 192 млрд долларов.

А третья позиция в списке богатейших людей планеты досталась владельцу группы Louis Vuitton — Бернару Арно, чье состояние на начало января составило 178 млрд долларов.  

Напомним, что по состоянию на сегодня, в списке 10 самых богатых людей планеты Земля больше нет никого, кто бы накопил менее 100 млрд долларов. При этом два старожила списка – Билл Гейтс и Джеф Безос эти суммы заработали уже много лет назад. Все же остальные стали обладателями сумм с 11 нулями только недавно.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск продал акции компании Tesla еще на $1 миллиард. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/billionaires/
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Обсуждения

Cosmic Molina

сегодня, 18:57

Вітаю, курва донецька!

Николай

сегодня, 18:36

Так "удвоил" или "выросло на 55%" ? Вы или арифметику не учили, или сознательно выдумываете обманные заглавия.

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