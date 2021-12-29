Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 миллиард

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск продал 934 090 акций автопроизводителя Tesla на сумму свыше $1 миллиарда. С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, то есть весь транш, срок которого истекает в августе 2022 года. Об этом свидетельствуют документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Илон Маск - фото из открытых источников

Учредитель и гендиректор Tesla Илон Маск продал еще 934 090 акций компании на общую сумму в $1,02 млрд. Согласно данным SEC, Маск реализовал опционы на покупку 1,6 млн. бумаг по цене $6,24.

Справка. Tesla – самый дорогой из всех мировых автопроизводителей, капитализация компании составляет более $1 трлн. 8 ноября 2021 года изобретатель запустил опрос в Twitter, пообещав продать принадлежащие ему 10% акций Tesla, если это поддержит большинство участников опроса. Он начал распродавать бумаги из-за нужды в уплате высоких налогов. Срок действия опционов, полученных Маской в ​​2012 году, истекает в августе 2022 года.

Напомним, в ходе подкаста Лекса Фридмана ведущий задал вопрос Илону Маску о том, когда, по его мнению, компания SpaceX произведет высадку человека на Марсе. Предприниматель сделал паузу, а затем ответил. Ответ Маска звучал следующим образом: "В лучшем случае приблизительно через пять лет, а в худшем — через десять лет".

В числе определяющих факторов Маск называет "проектирование корабля". Он также отметил, что SpeceX Starship является самым сложным и продвинутым космическим кораблем из когда-либо созданных. Ранее Маск уже заявлял журналу Time о том, что планирует осуществить миссию уже в ближайшие пять лет. Он добавлял, что будет удивлён если этого не произойдет в данные сроки.













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