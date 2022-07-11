Ахметов сделал заявление, что передает свой бизнес государству: о чем идет речь

Самый богатый человек Украины, известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Рината Ахметова на сайте SCM.

Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников

Свое решение Ринат Ахметов объяснил тем, что начал действовать так называемый антиолигархический закон (закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни" (олигархов), где как раз есть пункт о том, что, если человек владеет медиактивами, то он причисляется к олигархам.

Ахметов заявил, что он лично никогда не считали себя олигархом. При этом бизнесмен обращает внимание, что государству он передает свой бизнес вынужденно, потому что продать свой бизнес на рыночных условиях за полгода, когда в стране война нереально.

Ринат Ахметов подчеркнул, что его медиа-холдинг состоит из спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. В общей сложности бизнесмен оценил объём инвестиций, который вложил в свои медиаресурсы 1,5 млрд долларов.

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