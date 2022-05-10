Агрессия России, Украина и Евросоюз: что мешает сближению – как лихорадит сам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что рассчитывает в июне получить положительный ответ на приобретение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. И акцентировал, что в европейских столицах главная тема сейчас – это и цена мира, которую еще придется уплатить, останавливая развязанную россией войну. Тем временем в ЕС явно нет единства ни по поводу нового пакета санкций против РФ (особенно касательно эмбарго), ни касательно ускоренного принятия Украины в члены Евросоюза. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Флаги Украины и ЕС. Фото из открытых источников

С точки зрения единства – ЕС уже стал более единым, чем до широкомасштабного вторжения РФ в Украину

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич акцентирует, что ЕС уже несколько видоизменен российско-украинской войной. Стал более сплоченным, несмотря на определенные противоречия.

Но есть, отмечает эксперт, ряд проблем, которые были острыми на конец 2021 года. И которые не сняты, а отложены. Среди них:

– незавершенная работа над минимизацией последствий Брексита (выхода Великобритании из ЕС);

– нарушение цепочек торговли из-за ковида и карантинных ограничений;

– различное отношение к китайской проблеме или китайской возможности (разные европейские страны воспринимают это по-разному);

– эпоха постМеркель (смена власти в Германии и не смена власти во Франции);

– отложенная концепция "Европы разных скоростей";

– усиление Трехморья (объединение 12 государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям), которое сейчас продолжается как проект присутствия американских интересов в Евросоюзе;

– отношения ЕС и НАТО, видоизменение концепции европейских сил безопасности.

"Это только те темы, которые несли потенциальные разногласия ранее – и которые на сегодня отложены. По окончанию войны ЕС, в любом случае, будет к ним возвращаться. И всё это пока – без фактора Российской Федерации (политического, экономического, безопасностного)", – поясняет Игорь Тышкевич.

Что касается баланса сил, то, продолжает эксперт сейчас происходит усиление позиций США в Европе. В том числе через усиление влияния Польши. То же самое Трехморье.

"При этом с экономической точки зрения Польша критично зависима от Германии. Польша уже прошла путь, на котором затормозила Мексика во взаимоотношениях с США. Польша была на начальном этапе своеобразной "Мексикой" для Германии. Но сейчас она переросла этот статус. И у Польши будет выбор, что делать дальше с экономикой. Она хочет совершить рывок, чтобы быть уже не младшим, а равноправным партнером той же ФРГ", – подчеркивает эксперт.

Если говорить о европейских перспективах Украины, то пока речь – о статусе кандидата в ЕС, напоминает Игорь Тышкевич. И статус эта наша страна, с большой вероятностью, вскоре получит.

"Но это – вовсе не полноценное членство в Евросоюзе, государства которого еще сами должны найти в новых реалиях ответ на вопрос – кто они такие. С точки зрения демократических ценностей, общеевропейской политики можно вспомнить проблемы с "отдельной позицией" Греции, Венгрии. Конфликт руководства ЕС с Польшей касательно Конституционного суда, назначений судей. Проблемы с Испанией. Все эти вопросы всё равно придется решать, – уверен эксперт. – Евросоюз точно будет видоизменяться. С точки зрения безопасности, вероятнее всего, усилится. С точки зрения единства – ЕС уже стал более единым, чем до широкомасштабного вторжения РФ в Украину, несмотря на все проблемы с введением санкций в целом и эмбарго в частности против страны-агрессора. Сохранится ли эта ситуация после того, как активная фаза войны завершится, сказать сложно".

Одна из болевых точек для Украины – Венгрия, которая ранее блокирована евроатлантическую интеграцию Украины, а теперь не дает ввести эмбарго против российской нефти.

"Официальный Будапешт пытается балансировать, учитывая внутриевропейские противоречия, на сотрудничестве с Россией и Турцией. И эта базовая установка вряд ли изменится, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – Компромиссы придется искать как конкретно между Украиной и Венгрией, так и между руководством ЕС и о готовности/не готовности венгров переформатировать свою политическую систему. Аналогичные проблемы имеются, кстати, между Брюсселем и Варшавой. Также следует понимать, что Украина имеет проблемы коммуникации не только с Венгрией, но и с теми же Балканскими странами. С Болгарией. Потенциально конфликтные моменты с Румынией. И это уже наше домашнее задание – усилить дипломатическую работу по данным направлениям. Это не проблема ЕС, а проблема нашей внешней политике. Ситуацию нужно срочно исправлять. Причем активизироваться на внешнем поле уже сейчас, учитывая, что после войны баланс сил измениться (увеличение виляния Украины при уменьшении влияния России)".

Ситуация меняется и уже старушка-Европа становится заинтересованной, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС

Политический аналитик Максим Маньковский предполагает, что не должно быть проблем на пути получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

"Да отдельные страны, члены Евросоюза, по ряду разных причин могут быть внутренне против и даже вставлять палки в колеса. Но, уверен, найдутся аргументы, для позитивного голосования и таких государств, – говорит аналитик. – При этом следует понимать, что статус кандидата – это еще не полноценное членство в ЕС. Та же Турция в статусе кандидата находится уже двадцать второй год".

Безусловно, членство Украины в ЕС – цель, определенная задача на будущее, которая несет за собой ряд реформ и огромные изменения в стране.

"Но я бы не переоценивал этот процесс, – отмечает Максим Маньковский. – Сам Евросоюз сейчас находится в непростой ситуации. Те же конфликты между внутренним законодательством ряда стран и общеевропейским, несогласованность в кейсе санкций и другие внутренние процессы…".

Между тем, война изменила и ЕС, и Украину. Экономически ослабляя, но идеологически, ценностно – усиливая.

"Да, нам тяжело, мы нуждаемся в большой поддержке мероприятия. Но если нет согласованной поддержки всего ЕС, мы ее находим непосредственно в странах-членах Евросоюза. Мы заключаем союзы, мы видим, как снимают барьеры на пути товаров с Украины за границу. Мы получаем оружие, финансовую, энергетическую помощь, – акцентирует Максим Маньковский. – На мой взгляд, ситуация меняется и уже старушка-Европа становится заинтересованной, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС. Пройдет время – так и будет. Теперь главное выстоять – и победить".

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