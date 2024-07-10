Аграрии бьют тревогу: появилась серьезная угроза урожая

В ближайшие недели Украину ожидает чрезвычайная жара, которая может серьезно взорвать урожайность основных поздних культур, таких как кукуруза, подсолнечник и соя. Согласно прогнозам метеорологов, температура в южных, восточных и частично центральных областях может достигнуть 37-42°C, что на 8-10°C выше обычных значений. Особенно тревожно отсутствие дождей по всей территории, кроме западных областей.

Температурные рекорды могут уничтожить урожай украинских полей

Сейчас важен период для этих культур, ведь они вступают в фазу цветения, которая является ключевой для формирования урожая. По словам эксперта в аграрной сфере, Сергея Авраменко, хотя земля еще сохраняет влагу из июньских дождей, нужны новые осадки, чтобы поддержать растения.

"Пока почвенной влаги, накопленной во время июньских дождей, еще достаточно для поздних культур. Однако фаза цветения уже близка, и это будет критический период для формирования будущей урожайности. Дожди необходимы, чтобы улучшить ситуацию", — отметил доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко.





Ученые из агрономических центров уже работают над рекомендациями для фермеров, как минимизировать ущерб от жары, включая изменение графиков полива и использование средств для снижения испарения влаги.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с началом июля Украина столкнулась с аномальной жарой. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха составила 40 градусов. Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшее время такая погода сохранится, и температура будет колебаться от 30 до 39 градусов, иногда даже выше 40.