Агенты ФСБ - место подготовки и место обнаружения: отчитывается СБУ

Сотрудники СБУ выследили и арестовали украинца, который проходил обучение в ОРДЛО, сообщает пресс-служба ведомства.

Агент ФСБ вместе с боевиками - фото пресс-службы СБУ

Агент ФСБ был задержан в Винницкой области украинскими контрразведчиками. В 2014-2016 гг. гражданин присоединился к боевикам так называемой "ЛНР" и воевал против сил АТО. Находясь на неподконтрольной Украине территории, он прошел специализированную подготовку в диверсионно-разведывательной группировке, которой руководил человек по кличке "Дикий" — бывший работник ФСБ России.

СБУ считает, что после обучения агент перешел на подконтрольную Украине территорию и должен был осуществлять разведку в пользу врагов. Задержание произошло в Винницкой области под руководством областной прокураторы.

Задержаному предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины — они означают "государственная измена и участие в террористической организации".

Между тем в украинской тюрьме находится Андрей Косяк, российский военный, который шпионил около позиций ВСУ под видом представителя ОБСЕ. Российский МИД признает, что это таки действительно гражданин РФ, хотя и настаивает, что он находился на украинской территории законно. Обыск задержанного выявил военные документы, погоны, патроны, а также видео-записи, подтверждающие его участие в военных действиях против украинских солдат. МИД Украины приглашает на беседу с заключенным представителей любых международных организации и просит послов передать соответствующую информацию правительствам своих стран.

Подробнее о задержании российского военного можно прочитать в статье, которую ранее публиковало издание "Комментарии".

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