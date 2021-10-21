Международные организации и российский боевик: решение МИД Украины

Российский террориста, который сейчас находится в тюрьме, может беспрепятственно встретиться с представителями международных организаций, сообщает агентство Interfax слова Олега Николенко, представителя МИД Украины.

Документы военного РФ, изъятые украинскими правоохранителями - фото Telegram ТКГ

Олег Николенко написал в Facebook, что к Андрею Косяку, российскому военному, могут свободно пройти представители Международного комитета Красного Креста и любой другой международной организации. Они беспрепятственно пообщаются с человеком, у которого при обыске обнаружили документы Российской Федерации, и которого задержали неподалеку от зоны боевых действий. После этого международное сообщество в очередной раз убедится, кто воюет с украинским солдатами на востоке.

Андрей Косяк, 1987 г. н., гражданин РФ, был задержан, когда выполнял разведывательную операцию на территории Украины. При этом он прикрывался тем, что проводил разминирование. 13 октября 2021 г. действительно проводились разминирования недалеко от КПВВ "Золотое", при этом четко обозначались участки с украинской стороны, на которые разрешалось заходить . Между тем группа боевиков, имея на рукавах повязки Общего центра по контролю и координации, шпионили у позиций ВСУ. Именно поэтому правоохранители и задержали Косяка, а документы и лейтенантские погоны, найденные при обыске, подтвердили, что он является военным РФ. Обыск обнаружил также боеприпасы, которых не должно быть у наблюдателя, а также видео на мобильном телефоне, где зафиксировано участие Косяка в обстрелах.

Мария Захарова, представитель МИД России, признает, что на территории Украины находился российский гражданин, и требует немедленной реакции на событие ОБСЕ. Между тем Мониторинговая миссия ОБСЕ окружена и заблокирована боевиками ОРДЛО с требованием немедленного освобождения их арестованного "коллеги".

МИД Украины обращается в посольства государств, чтобы они проинформировали свои правительства о задокументированных доказательствах российской агрессии и о нарушении Россией условий Нормандского формата.

Российский террорист находится под стражей согласно решению суда города Северонецка Луганской области. Его подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса — участие в незаконных вооруженных формированиях.

Подробнее о ситуации с миссией ОБСЕ можно узнать из материала, который издании "Комментарии" публиковало ранее.





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