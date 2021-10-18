Наблюдателей ОБСЕ взяли в заложники - подробности ситуации

Боевики препятствуют деятельности работников ОБСЕ, сообщает информационное агентство "АрмияИнформ".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ мониторит ситуацию на востоке Украины - фото из сети

Специальная мониторинговая миссия (СММ) обнародовала оперативный отчет от 17 октября 2021 года. В нем указано, что сотрудники передовой патрульной базы заблокированы на территории отеля в Горловке. Лица из незаконных вооруженных формирований в 16:00 навесным замком и цепями заперли ворота. Также на определенном расстоянии южнее стоит машина, которая блокирует выезд. Рядом — двое боевиков.

Горловка — город в 39 км от Донецка, пока — неподконтрольный правительству Украины. "Мэр Горловки" запретил представителям миссии выходить из здания. На соответствующий приказ ссылался владелец отеля. Все выходы заблокированы боевиками.

На камерах наблюдения видно, как возле гостиницы установили три палатки, рядом с ними находится по меньшей мере четыре человека.

В 17:00 на базу Миссии прибыл представитель боевиков, который объявил о причине ограничений: в районе населенного пункта Золотое 13 октября Вооруженные Силы Украины задержали члена незаконного вооруженного формирования. Он должен быть освобожден, и тогда блокировка базы ОБСЕ прекратится.

Ситуация еще не решена, но боевики ведут себя спокойно, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Горловке расположен официальный офис СММ/ОБСЕ. Все его работники, в соответствии с международным законодательством, имеют иммунитет и не должны никоим образом привлекаться к военным задачам. В решении №1117 Постоянного совета ОБСЕ указано, что им гарантирован свободный и безопасный доступ на всей территории Украины. Только в таком случае Миссия может обеспечить эффективный мониторинг ситуации.

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