Африканская страна ведет переговоры о покупке у России 1 миллиона тонн пшеницы

Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы в рамках межправительственной сделки с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Зерно. Фото: из открытых источников

Отмечается, что переговоры о поставке в этом сезоне уже проходили, однако на данный момент нет ясности, насколько близки две страны к большому соглашению.

Египет является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире, и его закупки внимательно отслеживаются как глобальный ориентир. Его государственный покупатель в прошлом году начал заказывать немного пшеницы в ходе частных переговоров, что ознаменовало отход от традиционного процесса обеспечения зерна посредством тендеров, а с начала года ему было разрешено импортировать зерно и растительные масла по межправительственным сделкам. Ранее Египет активно закупал именно украинское зерно. Но после начала полномасштабной войны. а затем и выхода РФ из зернового соглашения такие поставки резко сократились.

Как говорится в статье, некоторые недавние продажи российской пшеницы в Египет осложнились попытками установить неофициальный минимальный уровень цен на поставки из страны.

Главное управление сырьевых товаров Египта, известное как GASC, отказалось давать комментарий относительно сложившейся ситуации.

Отметим, ранее "Reuters" публиковал информацию о том, что государственный покупатель зерна Египта купил около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения.

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