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Аферисты придумали новую схему для обмана украинцев: как не попасться

Во время беседы мошенники всячески пытались отвести от себя подозрения и задавали много вопросов о товаре, а также о доставке

сегодня, 17:59
Автор:

Денис Подставной

Мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

Аферисты придумали новую схему для обмана украинцев: как не попасться

Новая мошенническая схема. Фото из открытых источников

Злоумышленники создали поддельный сайт "Новой почты", для того, чтобы выманивать деньги с доверчивых граждан. О мошеннической схеме рассказала киевлянка Любовь Лукашина на своей странице в социальной сети Facebook. 

Она рассказала, что наткнулась на аферистов, когда пыталась продать свои вещи на сайте для объявлений OLX. Вскоре, как объявление было опубликовано ей в мессенджер написал пользователь по имени Виктория. Она изъявила желания приобрести товар. 

Во время беседы мошенники всячески пытались отвести от себя подозрения и задавали много вопросов  о товаре, а также о доставке. После того как дело дошло до покупки, Виктория предложила воспользоваться услугой "сейф-сервис" от якобы "Новой почты". Она даже прикрепила к сообщению скриншот его интерфейса. 

Аферисты придумали новую схему для обмана украинцев: как не попасться - фото 2

 Когда жертва оказалась на "крючке" у мошенницы, она попросила отправить её свои личные данные, адрес доставки и вес товара — для оформления накладной. Затем Любви пришла ссылка на якобы сайт "Новой почты" Эта ссылка показалась ей подозрительной. 

Перехожу дальше. И — вуаля! Да, форма для отправки данных моей банковской карты", — пишет Любовь в своем Facebook.

В этот момент женщина поняла, что её пытаются обмануть и отказалась вводить данные своей банковской карты. 

Аферисты придумали новую схему для обмана украинцев: как не попасться - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в правоохранительных органах рассказали о новой афере мошенников. Злоумышленники от имени известной ведущей предлагают своим жертвам поучаствовать в опросе. За участие предлагают денежные вознаграждения. В киберполиции рассказали, как не стать жертвой аферистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, известная украинская телеведущая рассказала, как не попасться на уловки аферистов. Она отметила, что даже самое обычное приглашение в театр через социальные сети может оказаться частью мошеннической схемы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/moshenniki-voruyut-dengi-ukraintsev-cherez-1628605871.html
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