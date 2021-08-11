Аферисты придумали новую схему для обмана украинцев: как не попасться

Мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Новая мошенническая схема. Фото из открытых источников

Злоумышленники создали поддельный сайт "Новой почты", для того, чтобы выманивать деньги с доверчивых граждан. О мошеннической схеме рассказала киевлянка Любовь Лукашина на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что наткнулась на аферистов, когда пыталась продать свои вещи на сайте для объявлений OLX. Вскоре, как объявление было опубликовано ей в мессенджер написал пользователь по имени Виктория. Она изъявила желания приобрести товар.

Во время беседы мошенники всячески пытались отвести от себя подозрения и задавали много вопросов о товаре, а также о доставке. После того как дело дошло до покупки, Виктория предложила воспользоваться услугой "сейф-сервис" от якобы "Новой почты". Она даже прикрепила к сообщению скриншот его интерфейса.





Когда жертва оказалась на "крючке" у мошенницы, она попросила отправить её свои личные данные, адрес доставки и вес товара — для оформления накладной. Затем Любви пришла ссылка на якобы сайт "Новой почты" Эта ссылка показалась ей подозрительной.

Перехожу дальше. И — вуаля! Да, форма для отправки данных моей банковской карты", — пишет Любовь в своем Facebook.

В этот момент женщина поняла, что её пытаются обмануть и отказалась вводить данные своей банковской карты.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в правоохранительных органах рассказали о новой афере мошенников. Злоумышленники от имени известной ведущей предлагают своим жертвам поучаствовать в опросе. За участие предлагают денежные вознаграждения. В киберполиции рассказали, как не стать жертвой аферистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, известная украинская телеведущая рассказала, как не попасться на уловки аферистов. Она отметила, что даже самое обычное приглашение в театр через социальные сети может оказаться частью мошеннической схемы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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