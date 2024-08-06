Адвокат запретил подозреваемому в деле Фарион общаться с прессой: причина

В апелляционном суде Львова рассмотрели жалобу на решение суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Главный подозреваемый, Вячеслав Зинченко, получил строгий запрет от своего адвоката на общение с прессой в связи с продолжающимся расследованием.

Адвокат запретил подозреваемому в деле Фарион общаться со СМИ

5 августа в суде обсуждали апелляцию, которую подала защита Зинченко. Адвокат Игорь Сулима объяснил, что любые комментарии его клиента могут быть использованы против него в суде.

“Пришли к выводу, что сейчас общение моего подзащитного не ко времени. Мы бы хотели понимать, какие есть доказательства стороны обвинения, потому что любые комментарии, или еще что-то может быть использовано против него... Я ему запретил давать комментарии относительно следствия”, – заявил адвокат

Зинченко присоединился к судебному заседанию онлайн, что показывает его ограниченные возможности общения и движения.

Обычно запрет на общение с прессой вводится в делах с большим общественным интересом, особенно когда идет активное расследование. Это помогает уменьшить риск распространения недостоверной информации и обеспечивает более нейтральное восприятие ситуации среди общественности.

Суд по делу Ирины Фарион продолжает привлекать внимание и споры о справедливости, правах подозреваемых и роли СМИ в судебных процессах.

Читайте также на портале “Комментарии” — Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Во время судебного заседания, которое проходило онлайн, появились родители Вячеслава, которые дали эмоциональные комментарии в адрес обвинения. Они отрицают обвинения и утверждают, что против их сына нет никаких конкретных доказательств.

