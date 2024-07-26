Адвокат просил домашний арест: Обвиняемого в убийстве Фарион отправили за решетку

В пятницу, 26 июля, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве бывшего народного депутата, языковеда Ирины Фарион.

Подозреваемый в убийстве Фарион

Согласно решению суда, 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев будет содержаться под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

Во время судебного заседания адвокат подозреваемого назвал подозрение необоснованным, а все обвинения – домыслами. Он отметил отсутствие в материалах дела оружия, из которого была убита Ирина Фарион, и образцов ДНК подозреваемого с поличным. Адвокат просил применить к своему подзащитному круглосуточный домашний арест.

Представитель обвинения, в свою очередь, напомнил, что на этом заседании не рассматривается вопрос виновности подозреваемого. Он заявил, что собранных доказательств достаточно для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Выслушав стороны, судья Галицкого районного суда Львова Олег Юркив принял решение о содержании под стражей без права внесения заставки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

Кроме того, известно, что отец подозреваемого нанял ему частного адвоката. Теперь подозреваемого представляет Игорь Сулима, известный своими делами по защите лиц, обвиняемых в государственной измене. Сулима, в частности, защищал пророссийского пропагандиста, блоггера и фигуранта базы Миротворец Руслана Коцабу.





