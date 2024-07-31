logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион не исключил, что Зинченко кого-то покрывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион не исключил, что Зинченко кого-то покрывает

Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко отказался давать показания

сегодня, 12:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Українським новинам его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.

Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион не исключил, что Зинченко кого-то покрывает

Подозреваемый в убийстве Фарион

При этом Сулима утверждает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет, а доказательная база сомнительна. Он указал на то, что нет ни оружия, из которого была убита языковед, ни других вещественных доказательств. При этом адвокат считает, что на записях с видеокамер, которые демонстрировали правоохранители, два разных человека, двигающихся по-разному.

Кроме того, адвокат не исключил версии о том, что 18-летний Вячеслав Зинченко может кого-то "покрывать". Он ответил на вопрос о возможной косвенной причастности подозреваемого, заявив, что любая версия имеет право на существование.

"Это уже нужно спрашивать его. Все возможно. Мы можем взять любую версию и она будет иметь право на жизнь. Другой вопрос — подтвердится ли эта версия. Мы можем выдвигать версию, что это было шоу, можем выдвигать версию, что это было несколько лиц. Возможно даже, что это была женщина.

Он также отметил, что следствие остановилось, и досудебное расследование продолжается только по Зинченко.

"А если это не он? Что вы соберете после полугода или года? Ничего. Кого вы найдете через год? Никого. Если это сделал кто-то другой, его уже просто нет в Украине. А кто у нас сейчас может спокойно уехать из Украины? Женщина .Никто не обращал внимание на посторонних лиц, которые ходили там и попадали на камеры. Там женщина прошла, там еще кто-то и так далее. , – отметил он.

Сулима высказал мнение, что дело дойдет до суда, но вопрос состоит в том, какие доказательства будут представлены и как они выдержат в суде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Фарион не признает свою вину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3124-advokat-pidozryuvanogo-u-vbyvstvi-farion-pryamyh-dokaziv-uchasti-jogo-v-tsomu-vbyvstvi-nemaye
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Іванович

сегодня, 11:45

А чому б не запідозрити коханку-вихованку прокурора зайцеву, що відлежала строк на шезлонгу?


Новости

Все новости