Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион не исключил, что Зинченко кого-то покрывает

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Ткачик Олеся
Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Українським новинам его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.
Подозреваемый в убийстве Фарион
При этом Сулима утверждает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет, а доказательная база сомнительна. Он указал на то, что нет ни оружия, из которого была убита языковед, ни других вещественных доказательств. При этом адвокат считает, что на записях с видеокамер, которые демонстрировали правоохранители, два разных человека, двигающихся по-разному.
Кроме того, адвокат не исключил версии о том, что 18-летний Вячеслав Зинченко может кого-то "покрывать". Он ответил на вопрос о возможной косвенной причастности подозреваемого, заявив, что любая версия имеет право на существование.
Он также отметил, что следствие остановилось, и досудебное расследование продолжается только по Зинченко.
Сулима высказал мнение, что дело дойдет до суда, но вопрос состоит в том, какие доказательства будут представлены и как они выдержат в суде.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Фарион не признает свою вину.
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Іванович
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