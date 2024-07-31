Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион не исключил, что Зинченко кого-то покрывает

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Українським новинам его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.

Подозреваемый в убийстве Фарион

При этом Сулима утверждает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет, а доказательная база сомнительна. Он указал на то, что нет ни оружия, из которого была убита языковед, ни других вещественных доказательств. При этом адвокат считает, что на записях с видеокамер, которые демонстрировали правоохранители, два разных человека, двигающихся по-разному.

Кроме того, адвокат не исключил версии о том, что 18-летний Вячеслав Зинченко может кого-то "покрывать". Он ответил на вопрос о возможной косвенной причастности подозреваемого, заявив, что любая версия имеет право на существование.

"Это уже нужно спрашивать его. Все возможно. Мы можем взять любую версию и она будет иметь право на жизнь. Другой вопрос — подтвердится ли эта версия. Мы можем выдвигать версию, что это было шоу, можем выдвигать версию, что это было несколько лиц. Возможно даже, что это была женщина.

Он также отметил, что следствие остановилось, и досудебное расследование продолжается только по Зинченко.

"А если это не он? Что вы соберете после полугода или года? Ничего. Кого вы найдете через год? Никого. Если это сделал кто-то другой, его уже просто нет в Украине. А кто у нас сейчас может спокойно уехать из Украины? Женщина .Никто не обращал внимание на посторонних лиц, которые ходили там и попадали на камеры. Там женщина прошла, там еще кто-то и так далее. , – отметил он.

Сулима высказал мнение, что дело дойдет до суда, но вопрос состоит в том, какие доказательства будут представлены и как они выдержат в суде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Фарион не признает свою вину.



