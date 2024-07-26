Адвокат не сдается: защитник подозреваемого в убийстве Фарион готовит апелляцию

Во Львове суд решил, что 18-летний парень из Днепра, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, останется под стражей на два месяца. Парню не разрешили выйти на свободу под залог, сообщили в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион готовит апелляцию на решение суда

Адвокат подозреваемого не согласен с решением и хочет его обжаловать. Он говорит, что доказательств, подтверждающих вину его клиента, нет. Он также готов доказать, что парень невиновен.

"Преступление было, но кто его совершил – неизвестно”, – отметил адвокат.

В ходе суда семья погибшей выразила поддержку решению суда. Они надеются, что это поможет найти убийцу.

Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиент не мог совершить убийство и говорит, что прокуратура предоставила только словесные показания без реальных доказательств. Он также отметил, что не были проведены необходимые экспертизы, которые бы доказали, что парень мог стрелять.

С другой стороны, представители прокуратуры считают, что собранные доказательства достаточно для того, чтобы держать подозреваемого под стражей. Они также отмечают, что возможность психологических экспертиз будет обсуждаться только после официального обвинения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове.