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Адвокат не сдается: защитник подозреваемого в убийстве Фарион готовит апелляцию

Апелляция ожидается: адвокат подозреваемого в убийстве Фарион не согласен с решением суда

сегодня, 19:24
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Черновалова Кристина

Во Львове суд решил, что 18-летний парень из Днепра, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, останется под стражей на два месяца. Парню не разрешили выйти на свободу под залог, сообщили в прокуратуре.          

Адвокат не сдается: защитник подозреваемого в убийстве Фарион готовит апелляцию

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион готовит апелляцию на решение суда

Адвокат подозреваемого не согласен с решением и хочет его обжаловать. Он говорит, что доказательств, подтверждающих вину его клиента, нет. Он также готов доказать, что парень невиновен.

"Преступление было, но кто его совершил – неизвестно”, – отметил адвокат.

В ходе суда семья погибшей выразила поддержку решению суда. Они надеются, что это поможет найти убийцу.

Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиент не мог совершить убийство и говорит, что прокуратура предоставила только словесные показания без реальных доказательств. Он также отметил, что не были проведены необходимые экспертизы, которые бы доказали, что парень мог стрелять.

С другой стороны, представители прокуратуры считают, что собранные доказательства достаточно для того, чтобы держать подозреваемого под стражей. Они также отмечают, что возможность психологических экспертиз будет обсуждаться только после официального обвинения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове.



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сегодня, 18:44

Нам казали раніше, що ворог оглядає населення окупованих територій на сліди від зброї (пороху пострілу), а тут була така експертиза? Слідці повинні були одразу оглянути місце ліквідації і все зафіксувати. Зробили, які докази? Він повернувся потягом, огляд купе зробили? Домашні речі, квартири які знімав оглянули? І що, ніде нічого? Чому одразу звинуватили адвоката у зраді? Відповідно і на батька, який на передовій, пляма впала. Тепер треба турбуватись не тільки за життя хлопця, а і за життя батька. Бо якщо його пошлють "в один кінець" і, відповідно, він загине, то нікому буде оплачувати послуги адвоката.


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