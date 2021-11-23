Злоумышленник продавал азиатской стране секреты украинского кораблестроения – СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили гражданина, пытавшегося передать секретные военные сведения представителю неуказанной азиатской страны.

Злоумышленник во время задержания СБУ – фото пресс-службы

Злоумышленник пытался продать информацию, касающуюся оборонных разработок в области кораблестроения. Он оценил проектную документацию в два миллиона долларов, которые согласилась оплатить одна из стран Азии.

Сотрудники СБУ сообщали, что незаконную деятельность гражданина заподозрили еще летом 2021 г. Тогда правоохранители пресекли попытку утечки технической информации. Изъятые документы передали на экспертизу, чтобы понять, содержится ли в них государственная тайна. Специалисты провели анализ и сделали вывод: данные действительно содержат государственную тайну. Если бы их получило иностранное государство, это повредило бы обороноспособности Украины, а также ее экономической и информационной безопасности.

Правоохранители сообщают, что летом задержали злоумышленника в столичной гостинице, однако действовал он в Николаеве. Там же были и подельники, которые либо продолжают работать, либо работали в прошлом на одном из оборонных предприятий.

В ходе спецоперации контрразведчики зафиксировали, как злоумышленнику иностранцы несколько раз передавали поощрительные "авансы" – по семь тысяч долларов. А задержание произошло при передаче 243 тыс. долл. за проектную документацию, которую он обманом, как говорит СБУ, выманил у своего бывшего коллеги.

Злоумышленнику объявлено подозрение согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса. Если он будет признан виновным в государственной измене, то может оказаться в тюрьме на срок до 15 лет.

Издание "Комментарии" напоминает своим читателям, что в Украине существуют конструкторские бюро, разработки которых интересуют страны с современным флотом, например Бразилию и Казахстан. В начале 2021 г. делегация из Бразилии знакомилась с разработками Государственного предприятия "Исследовательский проектный центр кораблестроения", расположенного в Николаеве. Разработки ГП "ИПЦКС" пользуются спросом, так как созданы в соответствии с международными стандартами: малый корвет "Каракал", патрульный катер "Бриз-40", корабль морской охраны "Коралл", многофункциональный катер "Кайра-150", десантные корабли "Саламандра" , "Ондатра" и "Бизон", противолодочный корабль МПК-500, корвет пр. 58250, ракетные катера "Гроза", "Богомол", "Сарган".



Ранее издание публиковало об очередном деле СБУ: задержании боевика из ОРДЛО, совершавшего военные преступления на территории Луганской области. Больше об этом можно прочесть по ссылке

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