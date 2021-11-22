Арестовывал украинских патриотов и штурмовал Луганский аэропорт – боевика задержала СБУ

Контрразведка Украина задержала боевика из ОРДЛО, разыскиваемого за преступления, совершенные в Луганской области.

СБУ задерживает боевика "ЛНР" - фото пресс-службы

Боевик, разоблаченный правоохранителями, был членом так называемого "МГБ ЛНР". Его разыскивали по двум статьям: ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины).

Информация, собранная контрразведчиками, свидетельствует о том, что задержанный известен двумя направлениями работы: боевыми действиями против украинской армии и преследованиями украинских патриотов.

Гражданин возглавлял военное подразделение, в составе которого воевали русские боевики. Подразделение – боевая тактическая группа – являлось частью отдельной бригады спецназначения "Одесса" преступного "министерства государственной безопасности ЛНР". Вместе со своими сообщниками он штурмовал Луганский аэропорт, который украинские солдаты обороняли 146 дней – с апреля по сентябрь 2014 г. Также – захватывал банки и жилища гражданских лиц. Действия координировались русскими наемниками и кураторами.

Боевик отметился еще и тем, что участвовал в преследовании украинских патриотов: он их искал и задерживал на территории Луганской области.

Во время службы в "МГБ ЛНР" фигурант начал конфликтовать с руководителями боевиков, сообщает СБУ. Поэтому он покинул территорию ОРДЛО и некоторое время проживал в России. Однако его вывезли для ареста на подконтрольную Украине территорию во время спецоперации контрразведчиков при содействии работников Госпогранслужбы.

Задержанному объявлено подозрение. Если он будет признан виновным, он может быть заключен в тюрьму на срок от пяти до десяти лет.

Издание "Комментарии" напоминает, что недавно в Киеве был задержан преступник из "ДНР" — руководитель тюрьмы "Изоляция", где издеваются и убивают украинских граждан. Больше об этом можно прочитать по ссылке.

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