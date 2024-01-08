Женщина в Японии устроила резню в поезде

Полиция арестовала женщину, которая нанесла несколько ножевых ранений пассажирам в поезде, что курсировал по токийской кольцевой линии Яманоте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Japan Times.

Кадр из японского фильма "Королевская битва"

3 января около 11 часов вечера 20-летняя девушка в поезде достала из сумки нож длиной 15 сантиметров и начала резню в поезде. По меньшей мере, четверо мужчин в возрасте от 30 до 60 лет получили различные ранения рук, спины и боков во время нападения.

В ответ на агрессию японки пассажиры нажали кнопку экстренной помощи, а когда поезд прибыл на ближайшую станцию, сотрудник железной дороги вызвал полицию. Пока полиция была в пути, пассажиры смогли обезоружить женщину, а затем передали ее правоохранителям, которые прибыли на место инцидента.

Полиция обнаружила, что у женщины был еще один нож в сумке и она заявляла, что хотела "убивать людей". Японские полисмены изъяли ножи и устанавливают личность женщины, которую задержали по покушению на убийство.

Подобные преступления представляют собой редкость в Японии, где действуют строгие законы по контролю над оружием. По всей стране фиксируется всего несколько подобных случаев. В последний раз крупная резня с жертвами в Японии произошла в 2008 году. Тогда мужчина организовал автомобильную аварию, напал с ножом и убил семь человек, а еще 10 получили ранения. Убийца был приговорен к смертной казни, после чего его казнили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии мужчина хотел убить таракана, но взорвал свою квартиру.

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