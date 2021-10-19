Заморозила в холодильнике: в Ровенской области женщина жестоко убила новорожденную

В Ровенской области женщина жестоко расправилась с новорожденным. Об этом сообщает издание ТСН.

Убийство новорожденной. Фото: pixabay.com

Как стало известно, 35-летняя местная жительница преждевременно родила своего ребёнка, самостоятельно перерезала пуповину и, завернув в пакет, положила в морозильную камеру. Об инциденте узнали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемая уверяла, что девочка родилась преждевременно и уже мёртвой. Однако, в результате проведения следственных действий, стражами порядка было установлено, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37 неделе беременности. Согласно данным экспертизы, ребёнок родился живим, а его смерть наступила в результате переохлаждения.

Женщина была задержана. Во время судебного разбирательства подозреваемая признала полностью свою вину. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года, а на основании статьи. 75 Уголовного кодекса Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Эквадоре затонул буксир, пришедший на помощь военному судну, которое врезалось в мост. Учебный парусник ВМС Бразилии врезался в пешеходный мост, что соединяет город Гуаякиль с островом Сантай. Экипаж двух суден не пострадал. На данный момент парусник ожидает буксировки и ремонта.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Сарненском районе Ровенской области мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Мать пострадавшей обратилась за помощью к правоохранителям и те задержали подозреваемого.

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