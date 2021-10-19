В Ровенской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей возлюбленной: подробности

В Ровенской области злоумышленник надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Изнасилование в Ровенской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел летом этого года в Сарненском районе. Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, 28-летний местный житель изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

О произошедшем узнала мать пострадавшей. Она обратилась за помощью в полицию. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого.

На днях мужчине избрали меру пресечения — 60 суток ареста без возможности внесения залога. На данный момент продолжается расследование.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Шотландии взрыв разрушил сразу несколько жилых домов. На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы и медики. В результате взрыва пострадали четыре человека. Они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации взорвался бытовой газ. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что гражданин Украины был обнаружен мёртвым в Польше. Тело было найдено в квартире, которую он арендовал еще с шестью гражданами. На место инцидента прибыли медики и полицейские. Они осмотрели тело мужчины и не обнаружили на нём следов насильственной смерти. В результате вскрытия специалисты установили, что смерть украинца наступила по естественным причинам.

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