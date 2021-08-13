Заместитель мэра Николаева сможет выйти под залог: что решил суд

Одному из четырех задержанных в рамках производства о хищении бюджетных средств в Николаеве суд избрал меру пресечения. Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Telegram.

Задержание подозреваемого чиновника в хищении бюджетных денег, фото НАБУ

Напомним, что заместителя городского головы Николаева детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 августа на приграничной территории. Мужчина уже собирался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Лужники — Берегшурань" и уехать в Венгрию.

Чиновнику объявили подозрение в хищении государственного имущества по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (УК) Украины. Судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрев ходатайство детективов НАБУ и прокурора САП 12 августа принял решение о мере пресечения для чиновника.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 3,5 миллиона гривен.

Если его вина будет доказана в суде, то согласно санкции статьи 191 УК Украины, чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", заместителя мэра и еще семь человек подозревают в хищении государственного имущества. Известно, что заместитель мэра вместе с одним из заместителей директора департамента Николаевского городского совета договорились с еще шестью директорами частных компаний о взаимовыгодном деле. В 2019 году во время проведения работ по реконструкции Соборной площади было присвоено 26,8 миллиона гривен бюджетных средств. Находясь в сговоре с другими участниками, одна из фирм-подрядчиков провела работы по реконструкции площади по значительно завышенным ценам. Это установлено экспертизой. Разница между реальной ценой работ по реконструкции и суммой, которую перечислили подрядчику из бюджета, составляет 26,8 миллиона гривен. Именно эта сумма была разделена между участниками заговора. Теперь дело о хищении денег расследует НАБУ и САП.





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