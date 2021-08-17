Захватил судно: украинский суд впервые рассмотрит дело о пиратстве

Расследование в производстве о пиратстве, которое совершил гражданин Украины, завершено. Обвинительный акт передано в суд. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Украинец захватил судно в Индийском океане, фото Офиса Генпрокурора

Украинца подозревают еще и в подделке удостоверения офицера Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Обвинение предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: части 1 статьи 446, части 5 статьи 27, части 3 статьи 358, части 4 статьи 358.

Из материалов дела известно, что украинец совершил преступления в июле 2020 года. Мужчина захватил морское судно, которое курсировало под флагом Маршалловых островов в пределах нейтральных вод Индийского океана.

Для пиратства подозреваемый устроился на работу в службу охраны иностранной компании. Мужчина предоставил работодателям поддельный военный билет ВСУ. Используя табельное огнестрельное оружие и судно охраны, подозреваемый совершил пиратские действия. Украинец решил таким образом заработать денег и совершил грабеж экипажа захваченного судна. Получив 500 тысяч долларов США, мужчина покинул судно.

В ходе следствия была установлена личность подозреваемого. Мужчину задержали полицейские под руководством Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе и ждет решения суда. В судебном заседании публичное обвинение будут поддерживать прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал портал "Комментарии", задержан организатор банды, которая помогала иностранцам пересекать украинскую границу.

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