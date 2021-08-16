Помогали иностранцам пересекать украинскую границу: кого подозревает полиция

Задержали подозреваемого в подделке документов, фото Нацполиции

Полицейские Закарпатья 16 августа задержали подозреваемого в подделке документов для нелегальных мигрантов и незаконной переправке людей через границу. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Известно, что 36-летний житель Перечина действовал не один, а с сообщниками. Мужчина получал с каждого, кому оказывал помощь в пересечении границы по 1800 евро. Столько стоили поддельные документы с помощью лазерной гравировки.

Миграционная полиция задержала его при получении вознаграждения от иностранцев в сумме 5800 долларов США. За эту сумму подозреваемый обещал сделать заказчикам документы для перемещения между странами Европы и помочь им пересечь границу вне пунктов пропуска. Сейчас задержанный находится в изоляторе. Суд будет выбирать ему меру пресечения.

Жителю Перечина инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 358 и частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (подделка документов совершенное группой лиц и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Мужчине уже объявили о подозрении, его считают организатором незаконной схемы.



В доме задержанного были проведены обыски. Полицейские изъяли электронные носители, технические устройства, автомобиль, документы. Также проведены обыски и в помещениях сообщников задержанного. Изъятые вещи отправили на экспертизу. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках производства.

Как сообщал портал "Комментарии", в приграничных населенных пунктах с Венгрией украинцы получают бесплатные прививки от COVID-19.

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