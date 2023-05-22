Задержание председателя Верховного Суда: борьба с коррупцией или «показуха»

15 мая правоохранительные органы задержали председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева во время получения части взятки. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group сообщает о результатах общественного мнения по поводу задержания Князева.

Бывший председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Фото из открытых источников

Предварительно следствие установило, что адвокат, возможно действовавший в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго пытался передать вторую часть взятки председателю Верховного Суда Украины Всеволоду Князеву. Следственные органы НАБУ и САП сообщили, что вероятно взятку получили и другие руководители и судьи ВСУ. Впоследствии в САП сообщили, что Князеву избрали меру пресечения содержания под стражей с возможностью внесения альтернативного залога более чем в 107 млн гривен.

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Компания Active Group провела исследование, в котором спросили украинцев о задержании председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева. Мнения респондентов разделились: 36,3% указали, что это больше борьба с коррупцией, а еще 12,8% отметили, что это исключительно борьба с коррупцией. Противоположное мнение высказали 42,9% опрошенных, из которых 32,3% указали, что это похоже на демонстрацию, а 10,6% считают, что это исключительно демонстрация.

Просмотреть результаты опроса можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следователь судья ВАКС принял решение заключить под стражу руководителя Верховного Суда Всеволода Князева.

Также "Комментарии" писали об Апелляционном суде Парижа, который объявил свое окончательное решение по делу против бывшего президента Франции Николя Саркози, подозреваемого в коррупции.